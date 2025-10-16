Traktor lángolt Nagyszarvánál, hetvenezer eurós a kár

Szerdán, a kora esti órákban tűz keletkezett egy traktoron és a hozzá kapcsolt mulcsozón Nagyszarva határában.

A helyszínre a somorjai hivatásos tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták és eloltották a tüzet, valamint hűtötték a gép környezetét, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését. A beavatkozás után a területet hőkamerával is átvizsgálták, hogy kizárják a rejtett tűzfészkek lehetőségét.

Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezését üzemeltetési-technikai hiba okozta. Az előzetes becslések szerint a keletkezett anyagi kár mintegy 70 ezer euróra tehető.