Traktor lángolt Nagyszarvánál, hetvenezer eurós a kár

Traktor lángolt Nagyszarvánál

Fotó: HaZZ

A tűz keletkezését üzemeltetési-technikai hiba okozta. 

Szerdán, a kora esti órákban tűz keletkezett egy traktoron és a hozzá kapcsolt mulcsozón Nagyszarva határában. 

A helyszínre a somorjai hivatásos tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták és eloltották a tüzet, valamint hűtötték a gép környezetét, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését. A beavatkozás után a területet hőkamerával is átvizsgálták, hogy kizárják a rejtett tűzfészkek lehetőségét.

Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezését üzemeltetési-technikai hiba okozta. Az előzetes becslések szerint a keletkezett anyagi kár mintegy 70 ezer euróra tehető.

