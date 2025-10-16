Fotó: HaZZ
Traktor lángolt Nagyszarvánál, hetvenezer eurós a kár
A tűz keletkezését üzemeltetési-technikai hiba okozta.
Szerdán, a kora esti órákban tűz keletkezett egy traktoron és a hozzá kapcsolt mulcsozón Nagyszarva határában.
A helyszínre a somorjai hivatásos tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták és eloltották a tüzet, valamint hűtötték a gép környezetét, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését. A beavatkozás után a területet hőkamerával is átvizsgálták, hogy kizárják a rejtett tűzfészkek lehetőségét.
Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezését üzemeltetési-technikai hiba okozta. Az előzetes becslések szerint a keletkezett anyagi kár mintegy 70 ezer euróra tehető.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.