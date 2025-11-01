Régió

TRAGÉDIA: Úttesten ülő férfit gázoltak halálra Komárom és Őrsújfalu között

Úttesten ülő férfit gázoltak halálra Komárom és Őrsújfalu között
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A hatvanéves gyalogos az úttesten ült.

Halálos kimenetelű közúti baleset történt péntek este a Komáromból Őrsújfalu irányába vezető útszakaszon – tájékoztatott Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A rendőrség elsődleges információi szerint egy 53 éves sofőr elütött egy 60 éves gyalogost, aki az úttesten ült. „A vezető már nem tudta elkerülni az ütközést, a gyalogos pedig a helyszínen életét vesztette” – közölte Borloková.

A gépkocsivezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt mutatott.

A baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.

közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?