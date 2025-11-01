TRAGÉDIA: Úttesten ülő férfit gázoltak halálra Komárom és Őrsújfalu között

Halálos kimenetelű közúti baleset történt péntek este a Komáromból Őrsújfalu irányába vezető útszakaszon – tájékoztatott Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A rendőrség elsődleges információi szerint egy 53 éves sofőr elütött egy 60 éves gyalogost, aki az úttesten ült. „A vezető már nem tudta elkerülni az ütközést, a gyalogos pedig a helyszínen életét vesztette” – közölte Borloková.

A gépkocsivezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt mutatott.

A baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.