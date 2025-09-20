Régió

TRAGÉDIA: Tartálykocsinak ütközött, 25 éves sofőr vesztette életét az éjszaka az Érsekújvári járásban

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE

A fiatal férfi életét nem tudták megmenteni.

Tragikus közlekedési baleset történt pénteken, a késő esti órákban a Komját (Komjatice) és Surány közötti útszakaszon.

A rendelkezésre álló információk szerint egy Hyundai személyautó 25 éves vezetője eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy tartálykocsival. A fiatal sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

