A fiatal férfi életét nem tudták megmenteni.
TRAGÉDIA: Tartálykocsinak ütközött, 25 éves sofőr vesztette életét az éjszaka az Érsekújvári járásban
Tragikus közlekedési baleset történt pénteken, a késő esti órákban a Komját (Komjatice) és Surány közötti útszakaszon.
A rendelkezésre álló információk szerint egy Hyundai személyautó 25 éves vezetője eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy tartálykocsival. A fiatal sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
