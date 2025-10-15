Régió
Frissítve

TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Halálos kimenetelű baleset történt a kora reggeli órákban.

A Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a tragikus incidensre szerdán hajnalban, 4.45 tájékán került sor a D1-es autópálya 33. kilométerszelvényénél.

Az eddig rögzített információk alapján egy kamion és egy furgon ütközött össze, a karambol következében mindkét jármű lesodródott az úttestről.

A kisteherautó sofőrje a becsapódás során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszon akadozik a forgalom, a rendőrség helyszínelésének befejeztéig az autópálya ezen része csak a bal oldali sávban járható. A Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) arra figyelmeztette a járművezetőket, hogy legyenek türelemmel, mivel a várakozás akár két órásra is nyúlhat.

A Markíza úgy tudja, a baleset áldozata a Demokraták (Demokrati) párt tagja, a 38 éves Michal Pavlík. A televíziócsatorna értesüléseit Jaroslav Naď pártelnök is megerősítette, aki egyúttal közölte, már felvette a kapcsolatot Pavlík feleségével. Az elhunyt férfi két lánygyermeket hagyott maga után.

Pavlík a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy a Demokraták koordinátoraként tevékenykedett az előre hozott választásokról szóló népszavazási kezdeményezés során.

Galéria
TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal
TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal
TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal
TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal
+1fotó
baleset
közlekedési baleset
D1-es autópálya
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?