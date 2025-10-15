TRAGÉDIA: Szörnyethalt a furgon sofőrje, miután összeütközött egy kamionnal

A Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a tragikus incidensre szerdán hajnalban, 4.45 tájékán került sor a D1-es autópálya 33. kilométerszelvényénél.

Az eddig rögzített információk alapján egy kamion és egy furgon ütközött össze, a karambol következében mindkét jármű lesodródott az úttestről.

A kisteherautó sofőrje a becsapódás során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszon akadozik a forgalom, a rendőrség helyszínelésének befejeztéig az autópálya ezen része csak a bal oldali sávban járható. A Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) arra figyelmeztette a járművezetőket, hogy legyenek türelemmel, mivel a várakozás akár két órásra is nyúlhat.

A Markíza úgy tudja, a baleset áldozata a Demokraták (Demokrati) párt tagja, a 38 éves Michal Pavlík. A televíziócsatorna értesüléseit Jaroslav Naď pártelnök is megerősítette, aki egyúttal közölte, már felvette a kapcsolatot Pavlík feleségével. Az elhunyt férfi két lánygyermeket hagyott maga után.

Pavlík a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy a Demokraták koordinátoraként tevékenykedett az előre hozott választásokról szóló népszavazási kezdeményezés során.