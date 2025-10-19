Régió

TRAGÉDIA: Saját kádjába fulladt egy férfi egy nyugat-szlovákiai faluban

Rejtélyes körülmények vezettek a halálához.

Szombaton délután egy 62 éves férfi holttestét találták meg rendőrök a nagyszombati járásbeli Kátló (Kátlovce) község egyik családi házában.

A Markíza információi szerint a férfi megfulladt. A helyszínre kihívott halottkém nem tudta minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy az áldozat természetes úton halt meg, vagyis az idegenkezűség lehetősége egyelőre nem került kizárásra.

A sajtóértesüléseket Veronika Dachová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője is megerősítette. „Egy életjelet nem mutató férfit találtunk a kádban. Az ügyben nyomozás indult, további részletekkel nem szolgálhatunk” – tette hozzá.

haláleset
rendőrség
