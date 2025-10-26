TRAGÉDIA: Rosszullét tört rá vezetés közben, áttért a szemközti sávba

Tragikus közlekedési baleset történt Hernádgecse (Geča – Kassa-vidéki járás) községben, ahol egy Škoda Octavia személyautó sofőrje eddig tisztázatlan okból, feltehetően hirtelen fellépő rosszullét miatt áttért a szemközti sávba.

A jármű ezután frontálisan ütközött egy szemből érkező másik Škoda Octaviával, amelyet egy nő vezetett, két kisgyermekkel a hátsó ülésen. A rendőrség közlése szerint a nő és a gyermekek szerencsére sértetlenül megúszták az ütközést, a sofőr alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott.

A másik járművet vezető férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset pontos okait és körülményeit a hatóságok vizsgálják. A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos baleset végső körülményeit az elrendelt igazságügyi orvosszakértői boncolás eredménye fogja tisztázni.