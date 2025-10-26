Régió

TRAGÉDIA: Rosszullét tört rá vezetés közben, áttért a szemközti sávba

TRAGÉDIA: Rosszullét tört rá, áttért a szemközti sávba, ahol egy másik autóval ütközött
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A másik autóban hárman utaztak, közülük ketten kiskorúak.

Tragikus közlekedési baleset történt Hernádgecse (Geča – Kassa-vidéki járás) községben, ahol egy Škoda Octavia személyautó sofőrje eddig tisztázatlan okból, feltehetően hirtelen fellépő rosszullét miatt áttért a szemközti sávba.

A jármű ezután frontálisan ütközött egy szemből érkező másik Škoda Octaviával, amelyet egy nő vezetett, két kisgyermekkel a hátsó ülésen. A rendőrség közlése szerint a nő és a gyermekek szerencsére sértetlenül megúszták az ütközést, a sofőr alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott.

A másik járművet vezető férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset pontos okait és körülményeit a hatóságok vizsgálják. A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos baleset végső körülményeit az elrendelt igazságügyi orvosszakértői boncolás eredménye fogja tisztázni.

Galéria
TRAGÉDIA: Rosszullét tört rá vezetés közben, áttért a szemközti sávba
TRAGÉDIA: Rosszullét tört rá vezetés közben, áttért a szemközti sávba
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?