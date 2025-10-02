Régió

TRAGÉDIA: Parkoló kamionba csapódott egy személyautó, a sofőr életét vesztette

Rendőrségi felvétel
37 éves utasát a mentők kórházba szállították.

Péntek hajnalban, röviddel 3 óra 30 perc előtt súlyos közlekedési baleset történt Pozsony közelében, a D4-es autópályán, ahol egy Mazda típusú személygépkocsi eddig tisztázatlan okokból nagy sebességgel belerohant egy kamionba, amely már több órája parkolt egy autópálya melletti töltőállomáson.

A baleset következtében a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. 37 éves utasát a mentők kórházba szállították.

