Fontos! Huszonegy évet kapott Fico merénylője Double right arrow icon
Fontos! Elhunyt Dráfi Mátyás, a szlovákiai magyar színjátszás ikonikus alakja Double right arrow icon
Fontos! Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést Double right arrow icon
Régió
Frissítve

TRAGÉDIA: Oszlopnak ütközött autóval egy 13 éves gyerek, meghalt a mellette ülő fiú

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Életkorából adódóan még csak jogosítványt sem kaphatott volna a halálos balesetet okozó alapiskolás fiú.

Különösen tragikus közlekedési baleset történt kedden délután a gölnicbányai (Gelnica) járásbeli Margitfalván (Margecany), a Ruzsini-víztározó (Ružín) mellett húzódó főúton.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint egy autó, amit egy mindössze 13 éves fiú vezetett, éppen a község irányába tartott, amikor – eddig ismeretlen okból – egy betonoszlopnak ütközött.

A becsapódás következtében az anyósülésen tartózkodó 15 éves fiú olyan súlyosan megsebesült, hogy azonnal meghalt.

A sofőr is megsérült, a helyszínről gyorsmentővel szállították kórházba. A rendőrök előtte megfújatták, leheletében azonban nem mutattak ki alkoholt. A hatóságok szerint a két fiú a nagyapjuk autóját vitte el, az idős férfi tudta nélkül.

A baleset hátterében álló körülmények feltárásával a rendőrség ügyben illetékes osztályát bízták meg, a vizsgálatok még folyamatban vannak.

Galéria
TRAGÉDIA: Oszlopnak ütközött autóval egy 13 éves gyerek, meghalt a mellette ülő fiú
TRAGÉDIA: Oszlopnak ütközött autóval egy 13 éves gyerek, meghalt a mellette ülő fiú
baleset
közlekedési baleset
Pozsony
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?