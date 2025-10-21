TRAGÉDIA: Oszlopnak ütközött autóval egy 13 éves gyerek, meghalt a mellette ülő fiú

Különösen tragikus közlekedési baleset történt kedden délután a gölnicbányai (Gelnica) járásbeli Margitfalván (Margecany), a Ruzsini-víztározó (Ružín) mellett húzódó főúton.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint egy autó, amit egy mindössze 13 éves fiú vezetett, éppen a község irányába tartott, amikor – eddig ismeretlen okból – egy betonoszlopnak ütközött.

A becsapódás következtében az anyósülésen tartózkodó 15 éves fiú olyan súlyosan megsebesült, hogy azonnal meghalt.

A sofőr is megsérült, a helyszínről gyorsmentővel szállították kórházba. A rendőrök előtte megfújatták, leheletében azonban nem mutattak ki alkoholt. A hatóságok szerint a két fiú a nagyapjuk autóját vitte el, az idős férfi tudta nélkül.

A baleset hátterében álló körülmények feltárásával a rendőrség ügyben illetékes osztályát bízták meg, a vizsgálatok még folyamatban vannak.