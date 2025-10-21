Életkorából adódóan még csak jogosítványt sem kaphatott volna a halálos balesetet okozó alapiskolás fiú.
TRAGÉDIA: Oszlopnak ütközött autóval egy 13 éves gyerek, meghalt a mellette ülő fiú
Különösen tragikus közlekedési baleset történt kedden délután a gölnicbányai (Gelnica) járásbeli Margitfalván (Margecany), a Ruzsini-víztározó (Ružín) mellett húzódó főúton.
A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint egy autó, amit egy mindössze 13 éves fiú vezetett, éppen a község irányába tartott, amikor – eddig ismeretlen okból – egy betonoszlopnak ütközött.
A becsapódás következtében az anyósülésen tartózkodó 15 éves fiú olyan súlyosan megsebesült, hogy azonnal meghalt.
A sofőr is megsérült, a helyszínről gyorsmentővel szállították kórházba. A rendőrök előtte megfújatták, leheletében azonban nem mutattak ki alkoholt. A hatóságok szerint a két fiú a nagyapjuk autóját vitte el, az idős férfi tudta nélkül.
A baleset hátterében álló körülmények feltárásával a rendőrség ügyben illetékes osztályát bízták meg, a vizsgálatok még folyamatban vannak.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.