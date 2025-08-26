Régió

TRAGÉDIA: Meghalt egy motoros a diósförgepatonyi Slovakia Ringen

rendorseg kk
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Újabb szerencsétlenség történt a Dunaszerdahelyi járásban.

A diósförgepatonyi Slovakia Ringen tartott motorverseny során – egyelőre tisztázatlan okokból kifolyólag – egy versenyző elesett, majd ütközött egy másik motorkerékpárral.

A balesetet szenvedett 30 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség halálokozás ügyében nyomozást indított, a tragikus incidenshez vezető körülményeket jelenleg is vizsgálják.

baleset
közlekedési baleset
Diósförgepatony
Slovakia Ring
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?