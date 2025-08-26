Újabb szerencsétlenség történt a Dunaszerdahelyi járásban.
TRAGÉDIA: Meghalt egy motoros a diósförgepatonyi Slovakia Ringen
A diósförgepatonyi Slovakia Ringen tartott motorverseny során – egyelőre tisztázatlan okokból kifolyólag – egy versenyző elesett, majd ütközött egy másik motorkerékpárral.
A balesetet szenvedett 30 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség halálokozás ügyében nyomozást indított, a tragikus incidenshez vezető körülményeket jelenleg is vizsgálják.
