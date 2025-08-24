TRAGÉDIA: Meghalt egy beteg, miután kizuhant a pozsonyi kórház erkélyéről

Szombaton éjszaka 11 óra tájékán a pozsonyi rendőrség riasztást kapott a 158-as segélyhívó diszpécserétől, miszerint egy férfi kizuhant a főrévi (Ružinov) kórház negyedik emeleti betegszobájának erkélyéről.

„A helyszínre kiérkezve a Pozsony II. Járási Rendőrkapitányság munkatársai megállapították, hogy egy 91 éves férfiről van szó” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Katarína Bartošová, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Hozzátette: a zuhanás következtében az idős betegen már a mentősök sem tudtak segíteni, mivel olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal szörnyethalt. Az eset hátterében álló okokat és körülményeket még vizsgálják.