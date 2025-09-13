Régió
TRAGÉDIA: Lezuhant egy kisrepülőgép Kőhídgyarmaton, ketten meghaltak

Rendőrségi felvétel
Halálos repülőgép-baleset történt a Párkányhoz közeli településen.

Lezuhant egy kisrepülőgép szombaton délután az érsekújvári járásbeli Kőhídgyarmaton. Az incidens bejelentése után a 155-ös segélyhívó diszpécsere gyorsmentőt és mentőhelikoptert küldött a helyszínre – tájékoztatott közösségi oldalán a mentőszolgálat operatív központja (OS ZZS).

Bár minden tőlük telhetőt megtettek, a jármű fedélzetén tartózkodó két ember életét már a mentősök és az orvosok sem tudták megmenteni.

A baleset hátterében álló körülményeket még vizsgálják. A Markíza értesülése szerint egy 33 éves és egy 42 éves férfi az áldozat, az elhunytak egyike önkéntes tűzoltóként is dolgozott.

A Joj hírportálja úgy tudja, a falu polgármestere elmondta, hogy a repülőgép tulajdonosa sétarepüléseket szervezett közeli hozzátartozói számára. A szerencsétlenség előtt a pilóta többször is problémamentes fel- és leszállási kísérleteket hajtott végre.

Galéria
