Fotó: HZS
TRAGÉDIA: Holtan találták meg a hétfőn eltűnt túrázót a Tátrában
Egész héten keresték.
A hegyi mentőszolgálat (HZS) munkatársai csütörtökön megtalálták a Nyugati-Tátra egyik hegylábánál annak az 55 éves lengyel túrázónak a holttestét, akit hétfő óta kerestek.
A férfire a Gábor-völgyben bukkantak rá, amely nagyjából 150 méterre fekszik a Bisztra (Bystrá) csúcstól. Az eddig begyűjtött információk szerint a túrázó megcsúszott, majd a mélybe zuhant, és az esés után szörnyethalt.
A férfit hegyimentők és kutyavezetők keresték, az akcióba mentőhelikoptereket és drónokat is bevontak. A lengyel oldalon szintén intenzív kutatás folyt, a rossz időjárási viszonyok azonban megnehezítették a munkát.
A túrázó holttestét hordágyon vitték el a nehéz terepről, majd később átadták a rendőröknek és a halottkémnek.
