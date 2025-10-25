Régió

TRAGÉDIA: Holtan találták meg a hétfőn eltűnt túrázót a Tátrában

hegyimento k

Fotó: HZS

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Egész héten keresték.

A hegyi mentőszolgálat (HZS) munkatársai csütörtökön megtalálták a Nyugati-Tátra egyik hegylábánál annak az 55 éves lengyel túrázónak a holttestét, akit hétfő óta kerestek.

A férfire a Gábor-völgyben bukkantak rá, amely nagyjából 150 méterre fekszik a Bisztra (Bystrá) csúcstól. Az eddig begyűjtött információk szerint a túrázó megcsúszott, majd a mélybe zuhant, és az esés után szörnyethalt.

A férfit hegyimentők és kutyavezetők keresték, az akcióba mentőhelikoptereket és drónokat is bevontak. A lengyel oldalon szintén intenzív kutatás folyt, a rossz időjárási viszonyok azonban megnehezítették a munkát.

A túrázó holttestét hordágyon vitték el a nehéz terepről, majd később átadták a rendőröknek és a halottkémnek.

haláleset
zuhanás
Tátra
Nyugati-Tátra
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?