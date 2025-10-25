TRAGÉDIA: Holtan találták meg a hétfőn eltűnt túrázót a Tátrában

A hegyi mentőszolgálat (HZS) munkatársai csütörtökön megtalálták a Nyugati-Tátra egyik hegylábánál annak az 55 éves lengyel túrázónak a holttestét, akit hétfő óta kerestek.

A férfire a Gábor-völgyben bukkantak rá, amely nagyjából 150 méterre fekszik a Bisztra (Bystrá) csúcstól. Az eddig begyűjtött információk szerint a túrázó megcsúszott, majd a mélybe zuhant, és az esés után szörnyethalt.

A férfit hegyimentők és kutyavezetők keresték, az akcióba mentőhelikoptereket és drónokat is bevontak. A lengyel oldalon szintén intenzív kutatás folyt, a rossz időjárási viszonyok azonban megnehezítették a munkát.

A túrázó holttestét hordágyon vitték el a nehéz terepről, majd később átadták a rendőröknek és a halottkémnek.