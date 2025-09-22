TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros

A baleset hétfő délelőtt történt az I/9-es úton, Felsővesztény (Horné Vestenice – Privigyei járás) és Alsóvesztény (Dolné Vestenice) között.

A rendelkezésre álló információk szerint egy 52 éves férfi motorkerékpárjával, egy Honda típusú járművel haladt Trencsén felől Privigye (Prievidza) irányába, amikor eddig tisztázatlan okból hátulról nekiütközött az előtte haladó Škoda Fabia Combinak. A motoros a helyszínre érkező mentők segítsége ellenére, kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe.

A motoros halálának körülményeit igazságügyi boncolással vizsgálják, amely során az esetleges alkoholfogyasztásra vagy más szer hatására is fény derülhet.

A személyautót egy 80 éves férfi vezette, aki 83 éves utasával együtt megsérült a balesetben, de állapotuk nem életveszélyes. A sofőrnél elvégzett alkoholszonda negatív eredményt mutatott.

A baleset pontos okait, az eset körülményeit és a felelősség mértékét szakértők bevonásával vizsgálják.