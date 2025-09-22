Régió

TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros

TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az autót vezető idős házaspár megsérült.

A baleset hétfő délelőtt történt az I/9-es úton, Felsővesztény (Horné Vestenice – Privigyei járás) és Alsóvesztény (Dolné Vestenice) között.

A rendelkezésre álló információk szerint egy 52 éves férfi motorkerékpárjával, egy Honda típusú járművel haladt Trencsén felől Privigye (Prievidza) irányába, amikor eddig tisztázatlan okból hátulról nekiütközött az előtte haladó Škoda Fabia Combinak. A motoros a helyszínre érkező mentők segítsége ellenére, kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe.

A motoros halálának körülményeit igazságügyi boncolással vizsgálják, amely során az esetleges alkoholfogyasztásra vagy más szer hatására is fény derülhet.

A személyautót egy 80 éves férfi vezette, aki 83 éves utasával együtt megsérült a balesetben, de állapotuk nem életveszélyes. A sofőrnél elvégzett alkoholszonda negatív eredményt mutatott.

A baleset pontos okait, az eset körülményeit és a felelősség mértékét szakértők bevonásával vizsgálják.

Galéria
TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros
TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros
TRAGÉDIA: Hátulról csapódott az autónak, nem élte túl a motoros
közlekedési baleset
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?