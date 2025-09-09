Régió

TRAGÉDIA: Frontális ütközésben meghalt egy fiatal nő Érsekújvár és Vágsellye között

Rendőrségi felvétel
Fatális szerencsétlenség történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint halálos kimenetelű közlekedési balesetre került sor vasárnap éjszaka az I/75-ös és a III/1497-es jelzésű utak kereszteződésében, Érsekújvár és Vágsellye között.

Az eddigi információk alapján a Volkswagen Golf sofőrje figyelmen kívül hagyta a stoptáblát, és a főútra hajtva frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő Suzuki SX4-gyel, amelyhez egy pótkocsi volt rögzítve.

A becsapódás következtében a Suzuki az út jobb szélén lévő mezőn, a pótkocsi pedig az aszfalt bal oldalán kötött ki. A Volkswagen a jobb oldalára borulva, szintúgy az úttest jobb oldalán landolt.

A Volkswagen anyósülésén tartózkodó 20 éves nő súlyosan megsérült, és bár gyorsmentővel kórházba szállították, nem sokkal később elhunyt. A Suzuki sofőrje apróbb karcolásokkal és horzsolásokkal megúszta az incidenst.

A balesethez vezető körülmények, valamint a felelősség mértékének feltárásával a rendőrség jelenleg is intenzíven foglalkozik.

