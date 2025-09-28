Régió

TRAGÉDIA: Fiatal sofőr vesztette életét az éjszaka

Fiatal sofőr vesztette életét az éjszaka
Rendőrségi felvétel
A 33 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnapra virradó éjjel a Szenicei járásban, Laksárújfalu (Lakšárska Nová Ves) és Bilkaudvar (Bílkove Humence) települések között.

Egy Škoda Fabia sofőrje – eddig ismeretlen okból – letért az útról, majd járművével felborult. A baleset következtében a 33 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit vizsgálják.

Galéria
közlekedési baleset
