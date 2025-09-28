TRAGÉDIA: Fiatal sofőr vesztette életét az éjszaka

A 33 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnapra virradó éjjel a Szenicei járásban, Laksárújfalu (Lakšárska Nová Ves) és Bilkaudvar (Bílkove Humence) települések között.
Egy Škoda Fabia sofőrje – eddig ismeretlen okból – letért az útról, majd járművével felborult. A baleset következtében a 33 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit vizsgálják.
