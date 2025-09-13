TRAGÉDIA: Fiatal gimnazistát gázolt halálra a gyorsvonat

Tragikus incidensre került sor kedden délután a turócszentmártoni (Martin) járásbeli Szucsányban (Sučany). A falu vasútállomása közelében a Kassából Pozsony felé tartó Tatran gyorsvonat elgázolt egy fiatal férfit – tájékoztatott a Zsolnai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Zuzana Šefčíková.

„A helyszínre gyorsmentőket riasztottak, a mentőorvos azonban már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A férfi élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett” – tette hozzá.

Szemtanúk elmondása szerint a fiatalember önkezűleg vetett véget életének: közvetlenül a vonat érkezése előtt feküdt a sínekre a megállóban – írja a Regióny portál.

Utólag kiderült, hogy a tragédia áldozata a helyi gimnázium diákja volt. A szomorú hír mélyen megrázta osztálytársait, tanárait és az egész községet.