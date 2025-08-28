Sokkoló baleset történt.
TRAGÉDIA: Felborult, és többször megpördült az autójával – meghalt egy fiatal nő
Szerda éjjel halálos kimenetelű közlekdési balesetre került sor a Námesztói (Námestovo) járásban található Krusetnica (Krušetnica) és Breza között húzódó nyílegyenes útszakaszon.
A rendőrség közlése szerint az Audit vezető 21 éves nő – eddig ismeretlen okokból kifolyólag – lesodródott az aszfaltról, és többször megpördült, végül az autó a tetejére borult.
A fiatal sofőrön a helyszínre riasztott mentősök már nem tudtak segíteni, a baleset után közvetlenül szörnyethalt.
A rendőrség halálokozás ügyében indított büntetőeljárást, az incidenshez vezető körülményeket intnezíven vizsgálják.
