TRAGÉDIA: Felborult, és többször megpördült az autójával – meghalt egy fiatal nő

Rendőrségi felvétel
Sokkoló baleset történt.

Szerda éjjel halálos kimenetelű közlekdési balesetre került sor a Námesztói (Námestovo) járásban található Krusetnica (Krušetnica) és Breza között húzódó nyílegyenes útszakaszon.

A rendőrség közlése szerint az Audit vezető 21 éves nő – eddig ismeretlen okokból kifolyólag – lesodródott az aszfaltról, és többször megpördült, végül az autó a tetejére borult.

A fiatal sofőrön a helyszínre riasztott mentősök már nem tudtak segíteni, a baleset után közvetlenül szörnyethalt.

A rendőrség halálokozás ügyében indított büntetőeljárást, az incidenshez vezető körülményeket intnezíven vizsgálják.

