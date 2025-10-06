TRAGÉDIA: Fának hajtott egy autó Alistál és Padány között, a 29 éves sofőr életét vesztette

Az Alistál és Padány közti harmadrendű úton egy 29 éves férfi kocsija eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, majd egy fának ütközött. A baleset egyenes szakaszon történt, a férfi életét vesztette.

Az ügyész és közlekedési szakértő is kivonult a helyszínre, az utat a helyszínelés idejére le kellett zárni – tette hozzá a rendőrség. A baleset okát és pontos körülményeit tovább vizsgálják