TRAGÉDIA: Busszal ütközött egy autó, meghalt egy ember

Személygépkocsi és autóbusz ütközött össze az iglói (Spišská Nová Ves) járásbeli Szepeskörtvélyes (Spišský Hrušov) és Szepesolaszi (Spišské Vlachy) között.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZSS) tájékoztatása szerint nyolc mentőautót és két hivatásos tűzoltócsapatot vezényeltek a baleset helyszínére.

Jozef Bálint, a Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője elmondta, egy ember azonnal meghalt, rajta már nem tudtak segíteni. A balesetben összesen tízen sérültek meg, közülük négyen súlyosan.

Facebook-oldalán a rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy az eddigi információk szerint az ütközés után a busz lesodródott az aszfaltról, és egy fának csapódva az árokban landolt. „Az érintett útszakaszt a rendőrök mindkét irányban lezárták, jelenleg a tűzoltók és a mentősök végzik az ilyenkor szükséges munkálatokat” – áll a bejegyzésben.