TRAGÉDIA: Autóval ütközött, szörnyethalt a motoros

Rendőrségi felvétel
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt.

Szerda este fatális közúti incidensre került sor Kassa Bárca városrészében. A rendőrség közlése szerint a Felszabadítók (Osloboditeľov) és a Cínová utcák kereszteződésében karambolozott egy személygépkocsi és egy motorkerékpár.

A motort vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszt a rendőrök lezárták, a forgalmat elterelték. A baleset hátterének feltárása kapcsán nyomozás indult, a felelősség mértékének felmérése és a körülmények tisztázása még folyamatban van.

