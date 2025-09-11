TRAGÉDIA: Autóval ütközött, szörnyethalt a motoros

Szerda este fatális közúti incidensre került sor Kassa Bárca városrészében. A rendőrség közlése szerint a Felszabadítók (Osloboditeľov) és a Cínová utcák kereszteződésében karambolozott egy személygépkocsi és egy motorkerékpár.

A motort vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az érintett útszakaszt a rendőrök lezárták, a forgalmat elterelték. A baleset hátterének feltárása kapcsán nyomozás indult, a felelősség mértékének felmérése és a körülmények tisztázása még folyamatban van.