Ripityára tört a motorbicikli, a férfinek esélye sem volt a túlélésre.
TRAGÉDIA: Szemből autónak ütközött, szörnyethalt a motoros (FOTÓK)
Csütörtökön délelőtt tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Vámos (Mýto pod Ďumbierom – Breznóbányai járás) mellett.
A rendőrség közlése szerint egy férfi a motorkerékpárjával Čertovica irányába haladva megelőzött egy Škoda Superb típusú személygépkocsit, majd besorolt elé. Amikor azonban megkezdte az újabb gépjármű kielőzését, a szemközti sávban frontálisan ütközött egy Toyotával.
A becsapódás következtében a motorkerékpár lesodródott az úttestről, a rajta ülő férfi pedig becsúszott a Škoda Superb alá. „Az autó sofőrje már nem tudta elkerülni az ütközést, a motoros szörnyethalt. A baleset résztvevőit megszondáztattuk, leheletükben nem mutattunk ki alkoholt” – olvasható a hatóságok közleményében.
Az incidenssel kapcsolatban halálokozás bűntette ügyében vizsgálat indult, a nyomozásba közlekedési és igazságügyi orvosszakértőket is bevontak.
