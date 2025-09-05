TRAGÉDIA: Szemből autónak ütközött, szörnyethalt a motoros (FOTÓK)

Csütörtökön délelőtt tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Vámos (Mýto pod Ďumbierom – Breznóbányai járás) mellett.

A rendőrség közlése szerint egy férfi a motorkerékpárjával Čertovica irányába haladva megelőzött egy Škoda Superb típusú személygépkocsit, majd besorolt elé. Amikor azonban megkezdte az újabb gépjármű kielőzését, a szemközti sávban frontálisan ütközött egy Toyotával.

A becsapódás következtében a motorkerékpár lesodródott az úttestről, a rajta ülő férfi pedig becsúszott a Škoda Superb alá. „Az autó sofőrje már nem tudta elkerülni az ütközést, a motoros szörnyethalt. A baleset résztvevőit megszondáztattuk, leheletükben nem mutattunk ki alkoholt” – olvasható a hatóságok közleményében.

Az incidenssel kapcsolatban halálokozás bűntette ügyében vizsgálat indult, a nyomozásba közlekedési és igazságügyi orvosszakértőket is bevontak.