Fatális szerencsétlenség történt a Lévai járásban fekvő településen.
TRAGÉDIA: Autó gázolt halálra egy nőt a buszmegálló mellett Lekéren
Elütött egy Opel típusú személygépkocsi egy idős nőt, aki éppen a buszmegálló közelében tartózkodott Lekéren (Hronovce).
A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint a 81 éves asszony olyan súlyosan megsebesült, hogy a helyszínen életét vesztette.
A gázolást elkövető sofőrt a rendőrök megszondáztatták, szervezetében nem mutattak ki alkoholt. Az ügyben nyomozás indult; a felelősség mértéke egyelőre nem ismert, mint ahogyan az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy a sofőr milyen okból tért le az úttestről.
