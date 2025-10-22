Régió

TRAGÉDIA: Autó gázolt halálra egy nőt a buszmegálló mellett Lekéren

Fatális szerencsétlenség történt a Lévai járásban fekvő településen.

Elütött egy Opel típusú személygépkocsi egy idős nőt, aki éppen a buszmegálló közelében tartózkodott Lekéren (Hronovce).

A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság közlése szerint a 81 éves asszony olyan súlyosan megsebesült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A gázolást elkövető sofőrt a rendőrök megszondáztatták, szervezetében nem mutattak ki alkoholt. Az ügyben nyomozás indult; a felelősség mértéke egyelőre nem ismert, mint ahogyan az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy a sofőr milyen okból tért le az úttestről.

