Tragédia a Dunaszerdahelyi járásban: frontális ütközésben halt meg egy sofőr Légnél

Tragikus közlekedési baleset történt a dunaszerdahelyi járásbeli Lég közelében. A rendőrség közlése szerint a Peugeot sofőrje – eddig ismeretlen okokból – áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan egy kamionnal ütközött.

A személygépkocsit vezető 68 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A teherautó sofőrjét a rendőrök megszondáztatták, ám a leheletében nem mutattak ki alkoholt. Az elhunyt férfitől biológiai mintát vettek, hogy kiderítsék, befolyásoltság alatt vezetett-e.

A baleset körülményeit, valamint a felelősség mértékének meghatározását a rendőrség illetékes osztálya nyomozás útján fogja feltárni.