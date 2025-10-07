Ezen a héten ez már a második halálos kimenetelű közúti incidens a régióban.
Tragédia a Dunaszerdahelyi járásban: frontális ütközésben halt meg egy sofőr Légnél
Tragikus közlekedési baleset történt a dunaszerdahelyi járásbeli Lég közelében. A rendőrség közlése szerint a Peugeot sofőrje – eddig ismeretlen okokból – áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan egy kamionnal ütközött.
A személygépkocsit vezető 68 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A teherautó sofőrjét a rendőrök megszondáztatták, ám a leheletében nem mutattak ki alkoholt. Az elhunyt férfitől biológiai mintát vettek, hogy kiderítsék, befolyásoltság alatt vezetett-e.
A baleset körülményeit, valamint a felelősség mértékének meghatározását a rendőrség illetékes osztálya nyomozás útján fogja feltárni.
