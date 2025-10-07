Régió

Tragédia a Dunaszerdahelyi járásban: frontális ütközésben halt meg egy sofőr Légnél

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Ezen a héten ez már a második halálos kimenetelű közúti incidens a régióban.

Tragikus közlekedési baleset történt a dunaszerdahelyi járásbeli Lég közelében. A rendőrség közlése szerint a Peugeot sofőrje – eddig ismeretlen okokból – áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan egy kamionnal ütközött.

A személygépkocsit vezető 68 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A teherautó sofőrjét a rendőrök megszondáztatták, ám a leheletében nem mutattak ki alkoholt. Az elhunyt férfitől biológiai mintát vettek, hogy kiderítsék, befolyásoltság alatt vezetett-e.

A baleset körülményeit, valamint a felelősség mértékének meghatározását a rendőrség illetékes osztálya nyomozás útján fogja feltárni.

Galéria
Tragédia a Dunaszerdahelyi járásban: frontális ütközésben halt meg egy sofőr Légnél
Tragédia a Dunaszerdahelyi járásban: frontális ütközésben halt meg egy sofőr Légnél
lég
Dunaszerdahelyi járás
baleset
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?