A pácienst a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) kezelik – tájékoztatta szerdán a TASR hírügynökséget Ladislava Šustová, az UNLP szóvivője.
Továbbra is válságos a vonatbaleset egyik sérültjének állapota
„A beteg nincs közvetlen életveszélyben, de továbbra is súlyos az állapota” – mondta a szóvivő.
A vonatbaleset 36 sérültjét kezelték a kassai kórházban, 13 páciens állapota közepesen súlyos.
Négy beteget a rozsnyói kórházban kezelnek. „Minden beteg állapota stabil” – tájékoztatott kedden Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK PR-szakértője. Hétfőn hat sérültet szállítottak a rozsnyói kórházba, kettőt súlyos sérülésekkel, nekik műtétre volt szükségük.
Egy beteget ápolnak az eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházban. „A páciens súlyos gerincsérülést szenvedett, a traumatológiai osztályon kezelik, állapota stabil” – mondta kedden Martina Pavliková, a kórház PR-menedzsere. Az egyetemi kórházban 12 sérültet láttak el, egyikük súlyos, 11-en könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A baleset 19 sérültjét a kassai vasúti kórházban látták el, közülük senki nem szorult kórházi kezelésre.
