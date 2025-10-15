Továbbra is válságos a vonatbaleset egyik sérültjének állapota

„A beteg nincs közvetlen életveszélyben, de továbbra is súlyos az állapota” – mondta a szóvivő.

A vonatbaleset 36 sérültjét kezelték a kassai kórházban, 13 páciens állapota közepesen súlyos.

Négy beteget a rozsnyói kórházban kezelnek. „Minden beteg állapota stabil” – tájékoztatott kedden Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK PR-szakértője. Hétfőn hat sérültet szállítottak a rozsnyói kórházba, kettőt súlyos sérülésekkel, nekik műtétre volt szükségük.

Egy beteget ápolnak az eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházban. „A páciens súlyos gerincsérülést szenvedett, a traumatológiai osztályon kezelik, állapota stabil” – mondta kedden Martina Pavliková, a kórház PR-menedzsere. Az egyetemi kórházban 12 sérültet láttak el, egyikük súlyos, 11-en könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A baleset 19 sérültjét a kassai vasúti kórházban látták el, közülük senki nem szorult kórházi kezelésre.