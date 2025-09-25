Régió

Továbbra is terjed a sárgaság a lévai Lászlómajorban

sargasag k
TASR-felvétel

Illusztráció

tasr
TASR

Emelkedik a hepatitisz A vírussal fertőzöttek száma a Lévához tartozó Lászlómajorban. A múlt héten tíz új fertőzött volt. A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal szeptember 1-jén regisztrálta az első fertőzöttet, jelenleg pedig már 32 esetet tartanak nyilván a városnak ebben a részében – tájékoztatott Eva Kaňková egészségügyi szakember.

Az összes új fertőzöttet a járványgócok ellenőrzése során fedezték fel. Egy fertőzöttet találtak Nagysallóban (Tekovské Lužany), ez az eset összefügg a lászlómajori járvánnyal.

Az óvintézkedések keretében ellenőrzik a járványgócokat. Elrendelték a fertőzöttekkel szoros kontaktusban levők orvosi kivizsgálását és beoltását.

A városi hivatal  a gyermekorvosokkal és a körzeti orvosokkal együttműködve szórólapokon tájékoztatja a lakosságot.

sárgaság
Léva
Lászlómajor
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?