Továbbra is terjed a sárgaság a lévai Lászlómajorban

Az összes új fertőzöttet a járványgócok ellenőrzése során fedezték fel. Egy fertőzöttet találtak Nagysallóban (Tekovské Lužany), ez az eset összefügg a lászlómajori járvánnyal.

Az óvintézkedések keretében ellenőrzik a járványgócokat. Elrendelték a fertőzöttekkel szoros kontaktusban levők orvosi kivizsgálását és beoltását.

A városi hivatal a gyermekorvosokkal és a körzeti orvosokkal együttműködve szórólapokon tájékoztatja a lakosságot.