Továbbra is terjed a sárgaság a lévai Lászlómajorban
Emelkedik a hepatitisz A vírussal fertőzöttek száma a Lévához tartozó Lászlómajorban. A múlt héten tíz új fertőzött volt. A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal szeptember 1-jén regisztrálta az első fertőzöttet, jelenleg pedig már 32 esetet tartanak nyilván a városnak ebben a részében – tájékoztatott Eva Kaňková egészségügyi szakember.
Az összes új fertőzöttet a járványgócok ellenőrzése során fedezték fel. Egy fertőzöttet találtak Nagysallóban (Tekovské Lužany), ez az eset összefügg a lászlómajori járvánnyal.
Az óvintézkedések keretében ellenőrzik a járványgócokat. Elrendelték a fertőzöttekkel szoros kontaktusban levők orvosi kivizsgálását és beoltását.
A városi hivatal a gyermekorvosokkal és a körzeti orvosokkal együttműködve szórólapokon tájékoztatja a lakosságot.
