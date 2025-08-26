A Szövetség képviselői elsősorban az elhúzódott megyei ülés miatt nem jelentek meg a találkozón
Továbbra is ködös a két kassai magyar iskola jövője, a Magyar Szövetség képviselőit okolják
Rigó Gyula, a kassai Szakkay József Szakközépiskola igazgatója az egyik közösségi platformon publikálta egy gondolatát, mely szerint a Magyar Szövetség képviselői nem tesznek eleget a két iskola közös jövőjének megoldása érdekében. Az igazgató szavait több képviselő is kommentálta, állításuk szerint Rigó ferdén látja a dolgokat. Ennek ellenére a két tanintézmény jövője továbbra is ködös.
A két kassai magyar tanintézmény, az Ipari és a Márai körül hónapok óta heves vita zajlik. Míg az Ipari vezetése az egyre csökkenő magyar diákok árnyékában egy közös iskolaközpontban látja a sikeres jövőt, a Márai igazgatósága egy úgynevezett klaszter-profil bevezetését találná a legjárhatóbb útnak, mely valójában azt jelentené, hogy a két iskola az úgynevezett összevonást követően is két jogilag önálló intézményként működne tovább, két külön igazgatóval, de szoros együttműködésben.
A két megyei fenntartású iskola összevonása körüli hercehurca az év elején kezdődött, azóta a megyei tanács áprilisi és júniusi ülésén is döntést kellett volna, hogy hozzon az összevonásról, de azt a Magyar Szövetség képviselői mindkét esetben elnapolták.
A Kassa Megyei Önkormányzat (KSK) a hétfői képviselő-testületi ülésén a két iskola összevonása nem került be a tervezett programba, de a Magyar Szövetség képviselőinek aznap mégiscsak foglakoznia kellett volna velük (nem az ülésen, hanem egy külön találkozón). A testületi ülés azonban elhúzódott, délután fél négykor ért véget, így a magyar párt képviselői végül nem tudtak részt venni a Rigó Gyulával betervezett megbeszélésen.
„A képviselők állandóan hangsúlyozzák, hogy tárgyalásra van szükség, beszélni kell, meghallgatni egymást. Ezelőtt héten két képviselő is ígéretet tett, hogy a hétfői megyei ülés után végre eljönnek az iskolánkba a Szövetség képviseli, hogy tárgyaljunk a kassai magyar oktatás megoldásáról, nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak.
Mi felkészülve vártuk őket 11:00 órától délután 16:00 óráig. Végül csak Furik Csaba állt meg pár szóra, de rajta kívül más senki. A Szövetség képviselői azt mondják, hogy elsősorban a két iskola igazgatójának kell megtalálni a közös utat, de ha velük a probléma kezdete óta igazából egyszer sem tudtunk normális keretek között tárgyalni, akkor ezt mi hogyan tegyük meg?
A jelenlegi hozzáállásukat figyelembe véve nem úgy érzem, mintha valóban a kassai magyar oktatás jövőjének a stabilizálásán dolgoznának”
– közölte Rigó Gyula, az Ipari igazgatója.
Mindent megtesznek
Mivel Rigó megnyilvánulására jónéhány felhasználó, köztük a magyar párt több képviselője is reagált, a kialakult vita kapcsán Pataky Károly Kassa megyei alelnök, a Magyar Szövetség képviselőjének véleményét is kikértük. Állítása szerint Rigó rosszul látja a dolgokat, ők mindent megtesznek a magyar oktatás jövőjének biztosítása érdekében, a hétfői találkozó kapcsán pedig azt is megjegyezte, hogy a képviselők végül azért nem jelentek meg az Ipariban, mert a megyei tanácskozás késő délután ért véget.
„Múlt hét csütörtökön kellett volna találkoznunk a megyei hivatalban, de végül az igazgató úr kérésére az utolsó pillanatban áthelyeztük a helyszínt az Ipariba. A most hétfői találkozóra pedig azért nem került sor, mert a megyei tanácskozás elhúzódott, mindenkinek haza kellett utaznia egyéb teendők miatt.
Rigó úr állítása, mely szerint nem foglalkozunk eleget a magyar oktatással, hamis. Pandy Péter kollégánk már több tárgyaláson van túl a két iskola ügyében, az oktatásügyi minisztériummal is állandó kapcsolatban van. Ettől függetlenül mi úgy véljük, hogy a két iskola jövőjének megoldása elsősorban a két igazgató kezében van. Amint ők megegyeznek, nekünk is könnyebb dolgunk lesz, és segíteni tudunk majd abban, hogy megtaláljuk a közös utat”
– közölte lapunkkal Pataky Károly.
A két iskola az idei tanévet még biztosan két külön intézményként kezdi, azt viszont jelen pillanatban még senki sem tudja, hogy az elkövetkezendő években hogyan folytatják tovább. Rigó szerint senkinek sem szabad elfelejteni, hogy a magyar gyerekekből egyre kevesebb van, és ez a jövőben nagy befolyással lesz mindkét iskolára.
„Az idő egyre fogy. Én már számtalanszor elmondtam, hogy a magyar gyerekek fogyóban vannak, de ez már egy régóta ismert információ. De továbbra is azt állítom, hogy ha nem kerülünk összevonásra, előbb vagy utóbb mindkét iskola veszélybe fog kerülni.
Szembe kell néznünk a problémákkal és megoldásokat kell találni, minél hamarabb. Bízom benne, hogy most csütörtökön a Márai igazgatóságával sikerül legalább néhány dologban megegyeznünk, hogy elkezdhessük a közös út megalapozását”
– zárta Rigó Gyula.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.