Továbbra is ködös a két kassai magyar iskola jövője, a Magyar Szövetség képviselőit okolják

A két kassai magyar tanintézmény, az Ipari és a Márai körül hónapok óta heves vita zajlik. Míg az Ipari vezetése az egyre csökkenő magyar diákok árnyékában egy közös iskolaközpontban látja a sikeres jövőt, a Márai igazgatósága egy úgynevezett klaszter-profil bevezetését találná a legjárhatóbb útnak, mely valójában azt jelentené, hogy a két iskola az úgynevezett összevonást követően is két jogilag önálló intézményként működne tovább, két külön igazgatóval, de szoros együttműködésben.

A két megyei fenntartású iskola összevonása körüli hercehurca az év elején kezdődött, azóta a megyei tanács áprilisi és júniusi ülésén is döntést kellett volna, hogy hozzon az összevonásról, de azt a Magyar Szövetség képviselői mindkét esetben elnapolták.

A Kassa Megyei Önkormányzat (KSK) a hétfői képviselő-testületi ülésén a két iskola összevonása nem került be a tervezett programba, de a Magyar Szövetség képviselőinek aznap mégiscsak foglakoznia kellett volna velük (nem az ülésen, hanem egy külön találkozón). A testületi ülés azonban elhúzódott, délután fél négykor ért véget, így a magyar párt képviselői végül nem tudtak részt venni a Rigó Gyulával betervezett megbeszélésen.

„A képviselők állandóan hangsúlyozzák, hogy tárgyalásra van szükség, beszélni kell, meghallgatni egymást. Ezelőtt héten két képviselő is ígéretet tett, hogy a hétfői megyei ülés után végre eljönnek az iskolánkba a Szövetség képviseli, hogy tárgyaljunk a kassai magyar oktatás megoldásáról, nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak.

Mi felkészülve vártuk őket 11:00 órától délután 16:00 óráig. Végül csak Furik Csaba állt meg pár szóra, de rajta kívül más senki. A Szövetség képviselői azt mondják, hogy elsősorban a két iskola igazgatójának kell megtalálni a közös utat, de ha velük a probléma kezdete óta igazából egyszer sem tudtunk normális keretek között tárgyalni, akkor ezt mi hogyan tegyük meg?

A jelenlegi hozzáállásukat figyelembe véve nem úgy érzem, mintha valóban a kassai magyar oktatás jövőjének a stabilizálásán dolgoznának”

– közölte Rigó Gyula, az Ipari igazgatója.