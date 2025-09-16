További 12 hepatitisz A-fertőzöttet azonosítottak Ógyallán a múlt héten. A komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) már összesen 131 esetet regisztrál négy járványgócban. Ebből három Ógyallán, egy Komáromban van – közölte Denisa Masárová, az RÚVZ munkatársa.
További sárgaságos eseteket azonosítottak Ógyallán
Ógyallán már 127 fertőzött van, az első járványgócban további kettő, és összesen 90. Egy rossz higiéniai körülmények között élő, kiterjedt családról van szó, melynek tagjai 12 különböző címen laknak a városban.
A második gócban 7 új eset van, és összesen 29 fertőzött, mindannyian rokonok, egy 35 fős családról van szó. A harmadik góc egy 15 fős családban van, itt még hárman fertőződtek meg.
Komáromban egy járványgóc van, ott három hete nincs újabb fertőzött, összesen négyen betegedtek meg.
