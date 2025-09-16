További sárgaságos eseteket azonosítottak Ógyallán

Ógyallán már 127 fertőzött van, az első járványgócban további kettő, és összesen 90. Egy rossz higiéniai körülmények között élő, kiterjedt családról van szó, melynek tagjai 12 különböző címen laknak a városban.

A második gócban 7 új eset van, és összesen 29 fertőzött, mindannyian rokonok, egy 35 fős családról van szó. A harmadik góc egy 15 fős családban van, itt még hárman fertőződtek meg.

Komáromban egy járványgóc van, ott három hete nincs újabb fertőzött, összesen négyen betegedtek meg.