További 8 hepatitisz A-fertőzöttet azonosítottak a múlt héten Ógyallán és Komáromban, ezzel a számuk már 139 a járásban – tájékoztatott Denisa Masárová, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) munkatársa.
További 8 sárgaságos megbetegedést regisztráltak a Komáromi járásban
Négy járványgóc van a járásban, ebből három Ógyallán, ott 6 új fertőzött van, és összesen már 133.
Ebből 5 új fertőzött egy rossz higiéniai körülmények között élő, kiterjedt családban van, melynek tagjai 12 különböző címen laknak a városban. Itt a rokonságban már összesen 95 fertőzés volt.
A második aktív járványgócban nem volt új eset, ott eddig összesen 29 fertőzött volt, mindannyian rokonok, egy 35 fős családról van szó. A harmadik gócban 1 új fertőzött van, a kilencedik egy 15 fős rokonságban.
A komáromi gócban 2 új eset van, összesen pedig 6.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.