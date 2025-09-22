További 8 sárgaságos megbetegedést regisztráltak a Komáromi járásban

Régió

További 8 hepatitisz A-fertőzöttet azonosítottak a múlt héten Ógyallán és Komáromban, ezzel a számuk már 139 a járásban – tájékoztatott Denisa Masárová, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) munkatársa.

Négy járványgóc van a járásban, ebből három Ógyallán, ott 6 új fertőzött van, és összesen már 133.

Ebből 5 új fertőzött egy rossz higiéniai körülmények között élő, kiterjedt családban van, melynek tagjai 12 különböző címen laknak a városban. Itt a rokonságban már összesen 95 fertőzés volt.

A második aktív járványgócban nem volt új eset, ott eddig összesen 29 fertőzött volt, mindannyian rokonok, egy 35 fős családról van szó. A harmadik gócban 1 új fertőzött van, a kilencedik egy 15 fős rokonságban.

A komáromi gócban 2 új eset van, összesen pedig 6.

