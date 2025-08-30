Régió

Tovább terjed a sárgaság, újabb járványgócot azonosítottak

sárgaság k
TASR-felvétel

A felvétel illusztráció

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Egyre többen kapják el a kórt.

A Rozsnyói Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) augusztus végén új hepatitisz A-vírus (VHA) járványgócot regisztrált. 

Ezúttal Krasznahorkaváralján (Krásnohorské Podhradie) ütötte fel a fejét a fertőzés, egy alacsony higiéniai körülmények között élő közösségben – tájékoztatott weboldalán a RÚVZ. A hivatal szerint három megbetegedést azonosítottak, mindegyik esetben tíz évnél fiatalabb gyermekről volt szó. Orvosi felügyeletet és oltást rendeltek el a fertőzöttek kontaktjainál és családtagjainál.

A higiénikusok idén először április elején regisztráltak sárgaságot a Rozsnyói járásban, méghozzá Dobsina (Dobšiná) városában, azóta 54 beteget találtak. Júniusban egy másik gócot azonosítottak Kisfeketepatak (Kobeliarovo) településen, augusztus elején a kór Rozsnyón is felbukkant.

A hepatitisz A egy rendkívül fertőző betegség, amely májgyulladást okoz. A vírus főként közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség influenzaszerű és emésztőrendszert érintő tünetekkel, úgymint hasi és ízületi fájdalommal, általános rosszulléttel és lázzal kezdődik, ezenfelül sötét vizelet is kialakulhat, pár nap elteltével pedig bekövetkezik a bőr sárgulása.

sárgaság
hepatitisz A
járvány
Rozsnyói járás
