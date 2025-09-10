Történetének legsikeresebb augusztusi hónapját zárta a kassai repülőtér, összesen 126 574 utasa volt. Ez 0,6%-os éves növekedés – tájékoztatott Juraj Toth, a repülőtér szóvivője.
Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a kassai repülőtér
Az év első nyolc hónapjában összesen 581 294 utas fordult meg a repülőtéren, ez 10%-os növekedés. Az állandó járatoknak 372 736 utasa volt (21%-os növekedés), a chartergépeknek 206 970 (5%-os csökkenés).
„Még mindig indulnak gépek tengerparti üdülőhelyekre, beleértve a rendkívül népszerű Zadart is. A Ryanair egészen október 25-ig repül a horvátországi városba” – mondta Thomas Dworschak, a repülőtér ügyvezető igazgatója, az igazgatótanácsának elnöke.
A nyári szezonban emellett Zürichbe, Varsóba, Bécsbe, Londonba, Prágába, Liverpoolba és Dublinba indulnak menetrend szerinti járatok.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.