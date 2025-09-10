Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a kassai repülőtér

Az év első nyolc hónapjában összesen 581 294 utas fordult meg a repülőtéren, ez 10%-os növekedés. Az állandó járatoknak 372 736 utasa volt (21%-os növekedés), a chartergépeknek 206 970 (5%-os csökkenés).

„Még mindig indulnak gépek tengerparti üdülőhelyekre, beleértve a rendkívül népszerű Zadart is. A Ryanair egészen október 25-ig repül a horvátországi városba” – mondta Thomas Dworschak, a repülőtér ügyvezető igazgatója, az igazgatótanácsának elnöke.

A nyári szezonban emellett Zürichbe, Varsóba, Bécsbe, Londonba, Prágába, Liverpoolba és Dublinba indulnak menetrend szerinti járatok.