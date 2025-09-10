Régió

Történetének legsikeresebb augusztusát zárta a kassai repülőtér

kassai repülőtér
TASR-felvétel
tasr
TASR

Történetének legsikeresebb augusztusi hónapját zárta a kassai repülőtér, összesen 126 574 utasa volt. Ez 0,6%-os éves növekedés – tájékoztatott Juraj Toth, a repülőtér szóvivője.

Az év első nyolc hónapjában összesen 581 294 utas fordult meg a repülőtéren, ez 10%-os növekedés. Az állandó járatoknak 372 736 utasa volt (21%-os növekedés), a chartergépeknek 206 970 (5%-os csökkenés).

„Még mindig indulnak gépek tengerparti üdülőhelyekre, beleértve a rendkívül népszerű Zadart is. A Ryanair egészen október 25-ig repül a horvátországi városba” – mondta Thomas Dworschak, a repülőtér ügyvezető igazgatója, az igazgatótanácsának elnöke.

A nyári szezonban emellett Zürichbe, Varsóba, Bécsbe, Londonba, Prágába, Liverpoolba és Dublinba indulnak menetrend szerinti járatok.

Kassai repülőtér
Kassa
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?