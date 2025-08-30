Ma bekeverik az ország legnagyobb, 225 literes fröccsét Jedlik szülőfalujában

Szímő büszke a sikereire

Bób János, Szímő polgármestere elmondta, községük első írásos emléke még 1113-ból származik, de abban az időben a 8 kilométerrel keletebbre található Gúgon éltek az elődeik. Majd a tatár és a törökdúlás idején a még nem szabályozott Vág folyónál telepedtek le, mert az ingoványos nádast biztonságosabbnak vélték. Priskin Madolna nyugalmazott pedagógus Szímő történetét, minden lényeges mozzanatát könyvben foglalta össze.

A pénteki rendezvény háziasszonya Csókás Judit projekt menedzser volt, akivel kapcsolatban Bób János kiemelte, hogy közösen pályáztak és pályáznak, a község sikeres fejlesztésének köszönhetően vehették át 2017-ben az Év faluja második helyezettnek járó elismerését, majd az Európai Tanácstól 2018-ban egy Európa Diplomát vettek át Strassbourgban.

2019-ben Európai Becsületzászló díjat vett át Bób János Joe O´Reilly, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ír alelnökétől a Szímői Fröccsnapokon.

Csókás Judit felolvasta az együttműködési megállapodás szövegét magyarul és szlovákul, amelyben a magyarországi Bana és Mosonszolnok község önkormányzata és a szlovákiai Szímő község a jelen együttműködési megállapodás aláírásával kijelenti, hogy együttműködésüket a kis projekt megvalósítását követően is folytatják.

Az együttműködési okirat aláírásával a felek az egymás iránti tiszteletét, barátságát, szakmai hagyományokon alapuló összetartozását kívánják megerősíteni és okiratban rögzíteni. A következő feladatokat vállalják a Fröccsnapok közös szervezése 2025-ben és az azt következő években. Képviselő testületek együttműködése. Együttműködés a hagyományőrzés, a kultúra területén, részvétel a partner önkormányzatok kulturális és sportrendezvényein, emlékünnepségein.

Az Európai Unióról szóló fórumon Bób János kiemelte, hogy nagy elvárással léptek be az Európai Unióba, mi több már 2004-ben komoly programot valósítottak meg a V4 programon belül, amikor a helyi futballpályán egy rock randevút szerveztek és komoly nagy zenekarokat hívtak meg a fesztiválra.

„Az akkori Mečiari Szlovákiában kérdéses volt, hogy egyáltalán szót ért-e a vezetés a többi Kelet-Európai országgal, hál´ Istennek sikerült. Nem csak Szímőn, hanem Szlovákia szerte jelentős fejlődés ment végbe azóta, hiszen először csak a csatlakozási alapból, utána már az uniós forrásokból rendszeresen tudtunk meríteni. 2006-ban pályázati tervdokumentációkra sikerült pénzt szereznünk. A kultúrház, a főtér pályázatával haladhattunk, 2006-ban meg is valósítottuk uniós pénzből a főtér felújítását, 2010-ben a Jedlik házat a Jedlik szobára irányult pályázattal. Ez köszönhető Mosonszolnoknak, együtt pályáztunk sikeresen, később már a Károlyi házat, Mosonszolnokon pedig a tájházat újították fel”

– mondta Bób János.

Szabó Zsuzsanna, az Europe Direct képviselője vezette az Európai Unióról szóló beszélgetést, amelyben fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy fontos a választásokon való részvétel, hogy az itt élők érdekeit tartsák szem előtt a választott képviselők. A felszólalók közül többen is csalódásuknak adtak hangot az Európai Unió jelenlegi működését, irányvonalát illetően.