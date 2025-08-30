Együttműködési megállapodást írt alá a pénteki ünnepélyes képviselő-testületi ülésen a magyarországi Bana, Mosonszolnok és a szlovákiai Szímő önkormányzata, amelyben az áll, hogy a kis projekt megvalósítása után sem szűnik meg a szakmai hagyományokra épülő kapcsolatuk.
Ma bekeverik az ország legnagyobb, 225 literes fröccsét Jedlik szülőfalujában
A 14. Szímői Fröccsnapok nyitónapján a testvértelepüléseket bemutató kiállítást nyitottak, és bemutatkoztak alkotásaikkal a helyi képzőművészeti tehetségek.
Összeköt a múlt és a jelen
Bana történelmét és jelenét az 1600 lakosú község polgármestere, Toma Richárd ismertette. Ebben a községben éltek Jókai Mór szülei, a helyiek a mai napig gondozzák a síremléküket és hamarosan elkészül Jókai Mór márványszobra is.
Toma Richárd szólt továbbá arról is, hogy 1956 márciusában Savanyú György és Dömötör László kavicsbányászás közben gazdag honfoglalási sírra bukkantak, az ezüst tarsolylemezt ma a Magyar nemzeti Múzeumban őrzik.
Van egy életfájuk, amelyen a község minden újszülötte kap egy jelképes levelet. Mosonszolnok fejlődésének történetét Takács Eszter mutatta be, aki tizennyolc éve a település jegyzője.
Bódi István polgármesterrel együtt utaltak Szímő és a települések korábbi együttműködésének eredményeire, de arra is, hogy a két község lakosait összeköti a múlt.
Popély Árpád történész levéltári kutatásai alapján a lakosságcsere-egyezmény keretében Szímőn 1481 személyt jelöltek kitelepítendőnek, 24 család, 101 fő került Mosonszolnokra. A találkozón a települések küldöttségei találkoztak, köztük van Török Sándor is, aki negyed évszázadon át volt Mosonszolnok polgármestere és mára baráti kapcsolatokat ápol a Jedlik szülőfalujában élőkkel. Szímő baráti települése Banán és Mosonszolnokon kívül még a magyarországi Tab és a szlovákiai Pered.
Szímő büszke a sikereire
Bób János, Szímő polgármestere elmondta, községük első írásos emléke még 1113-ból származik, de abban az időben a 8 kilométerrel keletebbre található Gúgon éltek az elődeik. Majd a tatár és a törökdúlás idején a még nem szabályozott Vág folyónál telepedtek le, mert az ingoványos nádast biztonságosabbnak vélték. Priskin Madolna nyugalmazott pedagógus Szímő történetét, minden lényeges mozzanatát könyvben foglalta össze.
A pénteki rendezvény háziasszonya Csókás Judit projekt menedzser volt, akivel kapcsolatban Bób János kiemelte, hogy közösen pályáztak és pályáznak, a község sikeres fejlesztésének köszönhetően vehették át 2017-ben az Év faluja második helyezettnek járó elismerését, majd az Európai Tanácstól 2018-ban egy Európa Diplomát vettek át Strassbourgban.
2019-ben Európai Becsületzászló díjat vett át Bób János Joe O´Reilly, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ír alelnökétől a Szímői Fröccsnapokon.
Csókás Judit felolvasta az együttműködési megállapodás szövegét magyarul és szlovákul, amelyben a magyarországi Bana és Mosonszolnok község önkormányzata és a szlovákiai Szímő község a jelen együttműködési megállapodás aláírásával kijelenti, hogy együttműködésüket a kis projekt megvalósítását követően is folytatják.
Az együttműködési okirat aláírásával a felek az egymás iránti tiszteletét, barátságát, szakmai hagyományokon alapuló összetartozását kívánják megerősíteni és okiratban rögzíteni. A következő feladatokat vállalják a Fröccsnapok közös szervezése 2025-ben és az azt következő években. Képviselő testületek együttműködése. Együttműködés a hagyományőrzés, a kultúra területén, részvétel a partner önkormányzatok kulturális és sportrendezvényein, emlékünnepségein.
Az Európai Unióról szóló fórumon Bób János kiemelte, hogy nagy elvárással léptek be az Európai Unióba, mi több már 2004-ben komoly programot valósítottak meg a V4 programon belül, amikor a helyi futballpályán egy rock randevút szerveztek és komoly nagy zenekarokat hívtak meg a fesztiválra.
„Az akkori Mečiari Szlovákiában kérdéses volt, hogy egyáltalán szót ért-e a vezetés a többi Kelet-Európai országgal, hál´ Istennek sikerült. Nem csak Szímőn, hanem Szlovákia szerte jelentős fejlődés ment végbe azóta, hiszen először csak a csatlakozási alapból, utána már az uniós forrásokból rendszeresen tudtunk meríteni. 2006-ban pályázati tervdokumentációkra sikerült pénzt szereznünk. A kultúrház, a főtér pályázatával haladhattunk, 2006-ban meg is valósítottuk uniós pénzből a főtér felújítását, 2010-ben a Jedlik házat a Jedlik szobára irányult pályázattal. Ez köszönhető Mosonszolnoknak, együtt pályáztunk sikeresen, később már a Károlyi házat, Mosonszolnokon pedig a tájházat újították fel”
– mondta Bób János.
Szabó Zsuzsanna, az Europe Direct képviselője vezette az Európai Unióról szóló beszélgetést, amelyben fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy fontos a választásokon való részvétel, hogy az itt élők érdekeit tartsák szem előtt a választott képviselők. A felszólalók közül többen is csalódásuknak adtak hangot az Európai Unió jelenlegi működését, irányvonalát illetően.
Meghívó a mai programokra
Ma Jedlik Ányos bencés szerzetes, fizikus és neves feltaláló születésének 225. évfordulóján pontosan 225 liter fröccsöt kevernek be 16.30 órakor a Jedlik ház szabadtéri színpadánál. A mai nap azonban az Ízek és hagyományok az EU-ban főzőversennyel indul.
A 14 órakor kezdődő kultúrműsorban fellépnek a helyi és a vendégcsoportok, közreműködik a Rozmaring citera- és népdalkör, a Vágszímői Búzavirág és a Vágszímői Dalárda csoportja. Színapadra lépnek a helyi óvodások, az idei nyári táborozók is készültek műsorral és lesz karate bemutató. Bana testvértelepülés mazsorettjei és a Kaláka folklór táncegyüttes tagjai Mosonszolnokról is megajándékozzák műsorukkal a közönséget, és idén is meghallgathatják a résztvevők Kiss Zsolt remek programját.
A fröccs elfogyasztása után örömtáncot mutatnak be. 18 órától Groovetrain koncert, 21 órától a Neoton Família sztárjai veszik birtokukba a színpadot, végül Burai Krisztián szórakoztatja a közönséget, éjfélkor a DR.BRS, majd DJ M Junior gondoskodik a zenéről.
A projekt partnerei: Bana önkormányzata, Mosonszolnok önkormányzata, az esemény támogatója az Interreg Magyarország - Szlovákia Program Kisprojekt Alap, valamint a KULTMINOR Kisebbségi Kulturális Alap.
