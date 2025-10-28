A királyhelmeci kórház mintegy 60 ezer ember egészségügyi ellátásáért felel, és a régió egyik legnagyobb, évtizedek óta működő munkaadója
Ötmillió euróért újítják fel a királyhelmeci kórházat
Több mint hat évtized után teljes körű felújításon esik át a királyhelmeci kórház.
Ahogy a helyszínen kiderült, a kórház az Európai Unió helyreállítási alapjából 3,5 millió eurót kap. A miniszter hangsúlyozta, hogy az egészségügyi tárca a források hatékonyabb felhasználásával további 40 millió eurót tudott előteremteni, ennek csaknem fele, mintegy 20 millió euró a kelet-szlovákiai régióba, konkrétan a Kassai járásba kerül.
„Királyhelmec és környéke az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult a beruházások terén. Most eljött az ideje annak, hogy ezt a hibát kijavítsuk. Ez a kórház kulcsfontosságú a régióban, ahol az emberek egészségéről és életéről sokszor percek alatt kell dönteni”
– fogalmazott Šaško arra is utalva, hogy a legközelebbi kórház Nagymihályban és Tőketerebesen található, azonban az oda vezető utak hosszadalmasak, több vasúti átkelőt is érintenek, éppen ezért a királyhelmeci kórház továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a helyiek életében.
Átfogó modernizálás
A felújítás az intézmény minden épületét érinti: csökken az energiafogyasztás, megújulnak az osztályok, a kórtermeket pedig kétszemélyes szobákká alakítják át, mindegyik saját fürdőszobát kap. Összesen 99 ágyat modernizálnak, ami azonban a kórház udvarán állva sokaknak elképzelhetetlennek tűnt, hiszen a munkálatokat a jelenlegi tervek szerint már 2026 júniusáig be kell fejezni. A miniszter türelmet kért a dolgozóktól és a betegektől a várható építési korlátozások idejére.
„Biztosan lesznek kényelmetlenségek, de az eredmény miatt ezt át kell vészelni. Köszönöm azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik ebben a régióban maradtak, és nap mint nap áldozatos munkát végeznek az emberekért”
– mondta a tárcavezető.
A felesége is itt született
Šaško személyes kötődéséről is beszélt a kórház udvarán tartott sajtótájékoztatón. Felesége Királyhelmecen született, így különösen fontos számára a város.
„Gyakran visszatérek ide, és most külön öröm számomra, hogy ilyen jó hírt hozhatok”
– tette hozzá Šaško.
Hencel Klára, a kórház igazgatója egy új korszaknak nevezte a szóban forgó beruházást.
„Ez számunkra a túlélés esélye. A kórház 1944 óta szolgálja a lakosságot, most pedig végre 21. századi körülményeket teremthetünk – mind a betegek, mind a dolgozók számára. Köszönjük a támogatást és azt, hogy a kormány nem feledkezett meg a hátrányos helyzetű térségekről”
– fogalmazott az igazgató.
A királyhelmeci kórház felújítása a tervek szerint jövő nyárig tart.
„Kérem a munkatársaimat, legyenek türelmesek ebben az időszakban. Nehéz hónapok várnak ránk, de a végeredmény egy modern, korszerű kórház lesz, amelyre mindannyian büszkék lehetünk”
– nyilatkozta az Új Szónak Hencel Klára, majd kérdéseinkre válaszolva a kórházukat érintő szakemberhiányról is említést tett.
„A személyzeti helyzetet illetően elmondhatom, hogy nővérek terén elegendő létszámmal rendelkezünk, azonban öt orvos felvételére lenne még szükségünk. Szeretettel várjuk mindazokat a szakembereket, akik elhivatottan szolgálnák a régió lakosságát. Tudjuk, hogy a keleti térség sok kihívással küzd, de hiszünk abban, hogy ezzel a fejlesztéssel új jövőt adhatunk a kórháznak és az egész Bodrogköznek. Ez a projekt nem csupán épületfelújítás, hanem bizonyíték arra, hogy a vidéki egészségügynek is van jövője, ha összefogással és kitartással dolgozunk érte”
– zárta a kórház igazgatója.
