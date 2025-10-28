Ötmillió euróért újítják fel a királyhelmeci kórházat

Ahogy a helyszínen kiderült, a kórház az Európai Unió helyreállítási alapjából 3,5 millió eurót kap. A miniszter hangsúlyozta, hogy az egészségügyi tárca a források hatékonyabb felhasználásával további 40 millió eurót tudott előteremteni, ennek csaknem fele, mintegy 20 millió euró a kelet-szlovákiai régióba, konkrétan a Kassai járásba kerül.

„Királyhelmec és környéke az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult a beruházások terén. Most eljött az ideje annak, hogy ezt a hibát kijavítsuk. Ez a kórház kulcsfontosságú a régióban, ahol az emberek egészségéről és életéről sokszor percek alatt kell dönteni”

– fogalmazott Šaško arra is utalva, hogy a legközelebbi kórház Nagymihályban és Tőketerebesen található, azonban az oda vezető utak hosszadalmasak, több vasúti átkelőt is érintenek, éppen ezért a királyhelmeci kórház továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a helyiek életében.