Tökfaragás és lámpás felvonulás – halloweeni hangulat Bögellőn (Fotók)

Már második alkalommal rendezték meg a tökfaragással és felvonulással egybekötött eseményt Bögellőn. A mindössze három és félszáz lelket számláló településen nincs sok gyermek, a szervezők mégis sikernek könyvelik el, hogy a falu támogatásával idén is megtöltötték őszi színekkel és jó hangulattal a kultúrházat.

„Meghirdettük a környező falvakban is a programot. Azonban sok rendezvény volt egyszerre, és többen lebetegedtek, de így is elégedettek vagyunk”

– mondta el Kosár Mónika, a szervező polgári társulás elnöke.

Tökfaragás, lámpások és kreatív alkotás

A délután első felében a gyerekek és szüleik halloweeni tököket készítettek – faragtak, festettek és díszítettek. A szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy a faragáshoz saját tököt hozzanak, így mindenki egyedi alkotással érkezett, volt, aki hozott többet is, aki pedig nem bánik jól a késsel, inkább ecsetet ragadott. A program részeként lámpásokat is készítettek, ahol a gyerekek dróttal ellátott befőttes üvegből és színes papírokból alkottak hangulatos fényeket. A töklámpásokat értékelték is, minden résztvevő ajándékot kapott munkájáért, amit a szülőkkel együtt vettek át.