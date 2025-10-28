A résztvevő gyerekek koszorúja Kéri Denisával
Tökfaragás és lámpás felvonulás – halloweeni hangulat Bögellőn (Fotók)
Családi programra invitálták a helyieket és környékbelieket az Együtt Bögellőért Polgári Társulás tagjai, akik szombat délután halloweeni tökfaragó partyt szerveztek a bögellői kultúrházban. Az eseményt tinidiszkóval zárták.
Már második alkalommal rendezték meg a tökfaragással és felvonulással egybekötött eseményt Bögellőn. A mindössze három és félszáz lelket számláló településen nincs sok gyermek, a szervezők mégis sikernek könyvelik el, hogy a falu támogatásával idén is megtöltötték őszi színekkel és jó hangulattal a kultúrházat.
„Meghirdettük a környező falvakban is a programot. Azonban sok rendezvény volt egyszerre, és többen lebetegedtek, de így is elégedettek vagyunk”
– mondta el Kosár Mónika, a szervező polgári társulás elnöke.
Tökfaragás, lámpások és kreatív alkotás
A délután első felében a gyerekek és szüleik halloweeni tököket készítettek – faragtak, festettek és díszítettek. A szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy a faragáshoz saját tököt hozzanak, így mindenki egyedi alkotással érkezett, volt, aki hozott többet is, aki pedig nem bánik jól a késsel, inkább ecsetet ragadott. A program részeként lámpásokat is készítettek, ahol a gyerekek dróttal ellátott befőttes üvegből és színes papírokból alkottak hangulatos fényeket. A töklámpásokat értékelték is, minden résztvevő ajándékot kapott munkájáért, amit a szülőkkel együtt vettek át.
Kéri Denisa interaktív gyerekműsora és szórakoztató programok
A délután során Kéri Denisa interaktív műsorával szórakoztatta a gyerekeket, a közös játék és ének megmozgatta a kicsiket. Emellett fotósarok, arcfestés, tetoválás és ajándékok is várták a résztvevőket. Több ügyességi játékkal is készültek: pingponglabdával céloztak és dobtak, valamint „szemgolyókkal” egyensúlyoztak. Minden részvétel egy-egy kisebb ajándékot ért.
„A költségeket a polgári társulás állta, amiben benne volt az önkormányzat által odaítélt éves támogatás, illetve a nekünk ajánlott adók 2 százaléka. Ennek köszönhetően a program teljesen ingyenes volt”
– árulta el a főszervező.
Lámpás felvonulás és jelmezes minidiszkó
Ahogy leszállt az este, fél 7-kor elindult a lámpás felvonulás. A rendezvény hírére pár helybeli jelezte a szervezőknek, hogy szeretnék, ha a felvonulás során feléjük sétálnának el, hogy ők is kedveskedhessenek némi édességgel és cukorkával a gyerekeknek. Ez egészen a felvonulásig meglepetés maradt a családok számára, hogy még nagyobb öröm legyen a gyerekek öröme. A nap zárásaként végül jelmezes minidiszkó várta a jelenlévőket. A rendezvény szervezésén hatan dolgoztak aktívan, de több lakossági felajánlás is érkezett sütemény, édességek és díszek formájában. Kosár Mónika tapasztalata az, hogy amint szerveznek valamit a faluban, páran biztosan mögéjük állnak, akik ugyancsak hozzátesznek a rendezvényhez.
Közösségi élmény
„Az esemény célja az volt, hogy összehozzuk és szórakoztassuk a falu lakosságát, és hogy a gyerekek mellett a felnőttek is jól érezzék magukat, és elmondhassák: Bögellőn is van ilyen”
– zárta gondolatmenetét a főszervező, Kosár Mónika, majd hozzáfűzte, reméli, hogy idén is sikerül megszervezniük az adventi „Szeretetablak” kezdeményezésüket. Ez a meghitt esemény ugyanis nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Együtt Bögellőért Polgári Társulás megalakuljon, és hogy a faluban újabb és újabb ismeretségek és barátságok köttessenek. Továbbra is várják lelkes helyi lakosok jelentkezését – összesen 24-et a 24 adventi naphoz.
