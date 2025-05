Többmilliós beruházás miatt áll a vasúti közlekedés Fülek és Losonc között

A 29,6 millió millió euró értékű projekt célja a vasúti infrastruktúra teljes megújítása – a pálya állapota ugyanis 2021 óta balesetveszélyes, a legutóbbi komolyabb rekonstrukció pedig még a hetvenes években történt.

Régóta esedékes felújítás

A leromlott állapot miatt a vonatok már korábban is kénytelenek voltak lassítani az adott szakaszon, ami gyakori késéseket okozott. A munkálatok kezdete előtt a vasúttársaság időmegtakarítás céljából a vonatokat a főpályaudvarról a kisállomásra terelte. Most azonban a forgalom teljesen szünetel: a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik, amelyeket a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) üzemeltet.

Az utasok azonban nem elégedettek – többen is arról számoltak be, hogy a ZSSK tájékoztatása zavaros, pontatlan és késlekedő volt. Kezdetben a pótlóbuszoknak meg kellett volna állniuk a füleki kisállomásnál is, ám később az útvonal módosult, és jelenleg a buszok a posta épülete előtt állnak meg.

További bonyodalmak

A helyzet a nyár folyamán tovább bonyolódik: június 12. és augusztus 14. között újabb vágányzár lép életbe Balogfalva és Ajnácskő között. Ebben az időszakban a pótlóbuszok nem hajtanak be közvetlenül a füleki nagyállomásra, hanem a kisállomás melletti megállóban veszik fel az utasokat. A ZSSK szóvivője, Dominik Drevický szerint augusztus 14-e után visszaállhat a vonatpótló buszok megszokott közlekedési rendje Losonc és Fülek között.

A jelenlegi menetrend szerint a távolsági vonatokat helyettesítő buszok Füleken a nagyállomás előtt és a postánál, Losoncon pedig a vasútállomás épülete előtt állnak meg. A személyvonatokat pótló buszok ugyanezeken a helyszíneken állnak meg Füleken, Perse községben a „Fülekkovácsi, Kurtány, útkereszteződés” megállóhelyen, Ipolygalsa községben a „Fülekkovácsi, Fülekkelecsény, útkereszteződés” megállónál, valamint ismét Losoncon, a vasútállomás előtt.

A felújítás a vasúti infrastruktúra több elemét is érinti: megújul a pályaszerkezet az Fülek–Perse–Ipolygalsa szakaszon, korszerűsítenek öt vasúti átkelőt, valamint a megállóhelyek peronjait – világítással, fedett várókkal és kiegészítő berendezésekkel. A munkálatok négy vasúti hidat is érintenek: a füleki állomáson a patak fölött, a Galsa patak fölött, egyet az Ipoly folyón, valamint egyet egy földút felett – továbbá három áteresz is megújul. A beruházás része a vasúti biztosítóberendezések korszerűsítése is. A felújításban érintett pályaszakasz teljes hossza 8427 méter.

A ŽSR tájékoztatása szerint a vonatok várhatóan az év végén térhetnek vissza a felújított pályára. Addig azonban az utasoknak számolniuk kell a vágányzárakkal, pótlóbuszokkal és közlekedési korlátozásokkal – amelyek lebonyolítása nem mindig zökkenőmentes.