Több tonna hal pusztult el a Kis-Dunában

Több tonna hal pusztult el a napokban a Kis-Dunában. Felmerült, hogy a Pozsonyi Vízművek víztisztító állomásából szivárgó szennyezőanyagok okozzák a nagymértékű halpusztulást. Martin Kurucz, Vereknye polgármestere magyarázatott vár a Pozsonyi Vízművektől, a szolgáltató visszautasítja a feltevést.

„Az interneten terjedő videón látszik, hogy temérdek haltetem úszik a Kis-Dunában. A felvétel készítői a környéken terjengő bűzre is felhívták a figyelmet. Felmerült, hogy a vízművek vereknyei víztisztító állomásából szivárgó szennyezőanyagok okozzák a halpusztulást” – közölte Kurucz, aki magyarázatot vár a vízművektől, hogy valóban a tisztítóállomásról származik-e a szennyezés. Ján Pálffy, a Pozsonyi Vízművek PR osztályának vezetője kizárta, hogy a vereknyei állomásról szivárgó anyagok okoznák a halpusztulást. „Helyszíni szemlét tartottunk a folyónál a víztisztító állomás kivezető csatornája alatt. A közelben horgászó halászokhoz hasonlóan mi sem láttunk haltetemeket” – tájékoztatott Pálffy. Hozzátette, hogy a Kis-Duna féli szakaszán pusztultak el a halak. Ezt Pomichal István a szenci járásbeli Fél polgármestere is megerősítette. „Csütörtökön észleltük a problémát. Szombaton ellenőriztük a helyzetet, nagyon sok apróhal elpusztult, de nagyobb tetemeket is találtunk a folyóparton. Csökkent a Kis-Duna vízszintje, és most a parton büdösödnek a tetemek. Az ügyet a Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálja – nyilatkozta lapunknak Pomichal István. – Meggyőződésem, hogy Pozsonyból jött a szennyezés. Valószínű, hogy a víztisztító nem bírta el a múlt heti nagy vízmennyiséget”.

„A Pozsonyi Vízművek nem engedett fekáliát a folyóba. Az üzemeltetési és a kezelési renddel, valamint a vízjogi határozattal összhangban működtetjük a vereknyei víztisztító állomást” – szögezte le a szóvivő.