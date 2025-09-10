Több mint két évtized után Gútán fogták el a szökésben lévő, körözött csalót

A 75 éves Ján Š.-t korábban csalás miatt ítélték szabadságvesztésre, azonban a büntetés letöltése elől megszökött. A férfi évtizedeken át szándékosan rejtőzködött, gondosan titkolta személyazonosságát, így a nyomozóknak még a külsejéről sem álltak rendelkezésre friss adatok.

A férfit 2025. szeptember 5-én, kora délután vették őrizetbe Gútán.

Az akció hosszú és aprólékos operatív munka eredménye volt.

A hatóság kiemelte: az ügy egyike volt a leghosszabb ideig tartó körözéseknek, amelyet sikerült lezárni.