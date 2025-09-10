Régió

Több mint két évtized után Gútán fogták el a szökésben lévő, körözött csalót

Több mint két évtized után Gútán fogták el a szökésben lévő csalót
Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Gondosan titkolta személyazonosságát.

A 75 éves Ján Š.-t korábban csalás miatt ítélték szabadságvesztésre, azonban a büntetés letöltése elől megszökött. A férfi évtizedeken át szándékosan rejtőzködött, gondosan titkolta személyazonosságát, így a nyomozóknak még a külsejéről sem álltak rendelkezésre friss adatok.

A férfit 2025. szeptember 5-én, kora délután vették őrizetbe Gútán. 

Az akció hosszú és aprólékos operatív munka eredménye volt.

A hatóság kiemelte: az ügy egyike volt a leghosszabb ideig tartó körözéseknek, amelyet sikerült lezárni.

körözött személy
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?