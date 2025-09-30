Több mint egymillió eurós támogatásból újul meg a füleki Koháry István Alapiskola

A város először még 2023-ban pályázott a támogatásra, ám a kormányváltást követően az akkori beruházási minisztérium visszavonta a felhívást. Az önkormányzat azonban újra benyújtotta a projektet a módosított feltételekhez igazítva – ezúttal sikerrel.

Infrastruktúra és energetikai felújítás

A projekt keretében teljesen megújul az iskolai étkezde konyhája és a kazánház, kicserélik az elavult műszaki berendezéseket, vezetékeket, valamint akadálymentesítik a konyhát. A fűtésrendszer korszerűsítése mellett új kültéri tanterem is épül, és létrejön egy terápiás helyiség.

Az intézmény új informatikai berendezéseket, többek között interaktív monitorokat és 3D nyomtatót szerez be. A diákok fejlesztését szolgáló kompenzációs eszközök, didaktikai és pszichológiai tesztek is részei a beruházásnak.

„Ezek javítják a finommotoros készségeket, kreatív tevékenységre ösztönöznek, sikerélményt és jó közérzetet biztosítanak a különböző kihívásokkal küzdő gyermekek számára” – mondta Anderko Erika, a városháza Stratégiai és Fejlesztési Alosztályának vezetője.

A tervek szerint snoezelen-terápiás helyiség is kialakításra kerül, amely fény- és hanghatások, illatok és zene segítségével támogatja a gyerekek fejlődését.

Az új szabadtéri tanterem különlegessége, hogy ökológiai és interaktív elemeket is tartalmaz: magaságyás, iskolai meteorológiai állomás, víztartály az esővíz felfogására, rovarhotel, madáritató, napóra, mezítlábas ösvény és egy edukációs dendrofon is helyet kap majd benne.