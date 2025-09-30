A projekt részeként öt sportpálya is teljesen megújul. Fotó: FB/Fülek Város
Több mint egymillió eurós támogatásból újul meg a füleki Koháry István Alapiskola
Fülek önkormányzata jelentős támogatást nyert el a II. Koháry István Alapiskola átfogó korszerűsítésére. A több mint 1,3 millió eurós beruházás célja, hogy a magyar tannyelvű intézmény modern, digitális és inkluzív oktatási központtá váljon. A munkálatok már októberben elkezdődnek, a projekt befejezése 2026 szeptemberére várható.
A város először még 2023-ban pályázott a támogatásra, ám a kormányváltást követően az akkori beruházási minisztérium visszavonta a felhívást. Az önkormányzat azonban újra benyújtotta a projektet a módosított feltételekhez igazítva – ezúttal sikerrel.
Infrastruktúra és energetikai felújítás
A projekt keretében teljesen megújul az iskolai étkezde konyhája és a kazánház, kicserélik az elavult műszaki berendezéseket, vezetékeket, valamint akadálymentesítik a konyhát. A fűtésrendszer korszerűsítése mellett új kültéri tanterem is épül, és létrejön egy terápiás helyiség.
Az intézmény új informatikai berendezéseket, többek között interaktív monitorokat és 3D nyomtatót szerez be. A diákok fejlesztését szolgáló kompenzációs eszközök, didaktikai és pszichológiai tesztek is részei a beruházásnak.
„Ezek javítják a finommotoros készségeket, kreatív tevékenységre ösztönöznek, sikerélményt és jó közérzetet biztosítanak a különböző kihívásokkal küzdő gyermekek számára” – mondta Anderko Erika, a városháza Stratégiai és Fejlesztési Alosztályának vezetője.
A tervek szerint snoezelen-terápiás helyiség is kialakításra kerül, amely fény- és hanghatások, illatok és zene segítségével támogatja a gyerekek fejlődését.
Az új szabadtéri tanterem különlegessége, hogy ökológiai és interaktív elemeket is tartalmaz: magaságyás, iskolai meteorológiai állomás, víztartály az esővíz felfogására, rovarhotel, madáritató, napóra, mezítlábas ösvény és egy edukációs dendrofon is helyet kap majd benne.
Új sportpályák
A projekt részeként öt sportpálya is teljesen megújul. A kézilabda-, kosárlabda- és röplabdapálya mellett a futópálya, a távolugró pálya és az ugrógödör is új borítást és felszerelést kap. Ezeket nemcsak az iskola diákjai, hanem a város lakói is használhatják majd.
„Nem adjuk fel az iskola energiaigény-csökkentési elképzelésünket sem, a hőszigetelés támogatását a további pályázati felhívásokban kérelmezzük majd” – mondta Anderko Erika.
A beruházás teljes költsége meghaladja az 1,31 millió eurót, ebből az elnyert támogatás 1,21 millió eurót tesz ki.
