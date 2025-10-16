Több mint 3 millió euró uniós támogatásból újulhat meg a királyhelmeci kórház

A sajtótájékoztatón nagy valószínűséggel a királyhelmeci kórház is említésre kerül (A szerző felvétele)
A Bodrogköz központi kórháza, amely az egész kelet-szlovákiai térség, vagyis közel 60 ezer ember ellátását biztosítja, hamarosan átfogó rekonstrukción esik át. A szlovák kormány szerdán több mint 3 millió eurós támogatást hagyott jóvá a felújításra. Hencel Klára, a kórház igazgatója szerint ez már a második olyan nagyszabású projekt, amely hosszú távon biztosítja annak működését.
A kormányoktóber 14-i ülésén jóváhagyott javaslat alapján a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház, a kassai Gyermekkórház, a Pöstyéni Reumás Betegségek Nemzeti Intézete, a poprádi kórház, a liptószentmiklósi kórház és rendelőintézet, a csacai kórház és rendelőintézet, valamint a királyhelmeci kórház és rendelőintézet az Európai Unió helyreállítási alapjából összesen 33 millió euró támogatást kap.
Az összesen kilenc kórház modernizálását és rekonstrukcióját magában foglaló javaslat szerint a királyhelmeci intézmény 2 800 000 euró (áfa nélkül) támogatást kap, amelyet elsősorban az épület felújítására és a kórház energiaigényének csökkentésére fordítanak.
„A támogatásból a kórház valamennyi osztálya, illetve részben a rendelők felújítása valósulhat meg. A fekvőbeteg-osztályokon modern, kétágyas, saját fürdőszobás szobákat alakítanak ki, az új kórházhálózat-optimalizálási szabványoknak megfelelően. A felújítás a királyhelmeci kórház esetében összesen 99 kórházi ágyat érint”
– olvasható a kormányhivatal portálján.
Az elmúlt két évben többször is felröppentek olyan hírek, hogy a kormány és az egészségügyi minisztérium több kisebb, úgynevezett vidéki kórház működését korlátozná, vagy akár teljesen megszüntetné. Ezen intézmények közé korábban a királyhelmeci kórházat is besorolták. A most jóváhagyott támogatásnak köszönhetően azonban – a kórház vezetésének megerősítése szerint is – ettől már nem kell tartani.
Ezt lapunknak Hencel Klára, a királyhelmeci kórház igazgatója is megerősítette. Elmondása szerint az elkövetkező napokban nagyon jó hírekről számolnak majd be.
„Ez a második olyan projekt, amelynek keretében átalakítjuk a kórtermeket. Jelenleg egy 15 ágyas részleg felújítása zajlik, a kormány által most jóváhagyott projektnek pedig jövő év júniusáig kell befejeződnie”
– nyilatkozta az Új Szónak Hencel Klára, majd hozzátette, hogy a korábban felvetett profilmódosítás vagy esetleges bezárás veszélye immár nem fenyegeti az intézményt. Hogy a kórház mely részei kerülnek pontosan felújításra, az csak az ütemterv konkretizálása után válik ismertté, de már biztos, hogy a főépület rekonstrukciója lesz az elsődleges cél. A kórház szeptembertől megkapta az 1-es és 2-es besorolású státuszt.
A fejlesztésekről csütörtök délután fél kettőkor Kamil Šaško egészségügyi miniszter sajtótájékoztatót tart Kassán, ahol bemutatják az egészségügyi felszerelések korszerűsítését célzó projekteket is a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban és a kassai Gyermekkórházban, az újjáépítési és ellenállóképességi terv forrásaiból, összesen csaknem 20 millió euró értékben.
