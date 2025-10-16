Több mint 3 millió euró uniós támogatásból újulhat meg a királyhelmeci kórház

A királyhelmeci kórház már biztosan nem szűnik meg

Az elmúlt két évben többször is felröppentek olyan hírek, hogy a kormány és az egészségügyi minisztérium több kisebb, úgynevezett vidéki kórház működését korlátozná, vagy akár teljesen megszüntetné. Ezen intézmények közé korábban a királyhelmeci kórházat is besorolták. A most jóváhagyott támogatásnak köszönhetően azonban – a kórház vezetésének megerősítése szerint is – ettől már nem kell tartani.

Ezt lapunknak Hencel Klára, a királyhelmeci kórház igazgatója is megerősítette. Elmondása szerint az elkövetkező napokban nagyon jó hírekről számolnak majd be.

„Ez a második olyan projekt, amelynek keretében átalakítjuk a kórtermeket. Jelenleg egy 15 ágyas részleg felújítása zajlik, a kormány által most jóváhagyott projektnek pedig jövő év júniusáig kell befejeződnie”

– nyilatkozta az Új Szónak Hencel Klára, majd hozzátette, hogy a korábban felvetett profilmódosítás vagy esetleges bezárás veszélye immár nem fenyegeti az intézményt. Hogy a kórház mely részei kerülnek pontosan felújításra, az csak az ütemterv konkretizálása után válik ismertté, de már biztos, hogy a főépület rekonstrukciója lesz az elsődleges cél. A kórház szeptembertől megkapta az 1-es és 2-es besorolású státuszt.

A fejlesztésekről csütörtök délután fél kettőkor Kamil Šaško egészségügyi miniszter sajtótájékoztatót tart Kassán, ahol bemutatják az egészségügyi felszerelések korszerűsítését célzó projekteket is a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban és a kassai Gyermekkórházban, az újjáépítési és ellenállóképességi terv forrásaiból, összesen csaknem 20 millió euró értékben.