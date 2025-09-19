Több mint 1069 szabálysértést regisztrált a rendőrség az országos akció során

Több mint 1069 szabálysértést regisztrált a rendőrség a múlt heti országos közlekedésbiztonsági akció során. Az ittas és bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése és a közlekedési szabályok betartására összpontosítottak a rendőrök – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lea Vilhanová, az Országos rendőr-főkapitányság szóvivője.
Vilhanová tájékoztatása szerint főként gyorshajtás (450), a biztonsági öv használatának elmulasztása (104) vagy a járművek műszaki állapotának hiányosságai miatt (74) szabtak ki büntetéseket. „Összesen 24 forgalmi engedélyt és nyolc rendszámtáblát vontak be” – tette hozzá a szóvivő.
Összesen 5000 alkoholszondázás vizsgálatot végeztek, és 16 ittas sofőrt találtak. „Öt jogosítványt vontak be ittas vezetés miatt” – tájékoztatott Vilhanová. Több mint 50 drogtesztet is végeztek, és két sofőrnél kimutatták, hogy kábítószert fogyasztott.
Az országos közlekedésbiztonsági akció szeptember 12-én, pénteken 15-től 19 óráig tartott, közel 600 rendőr vett részt benne.
