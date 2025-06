Több medence továbbra is zárva marad a párkányi Vadasban

Három medencét nyithatnak meg, kizárólag az elszállásolt vendégek számára

A tisztiorvosi szolgálat egyelőre három medence használatát engedélyezte, kizárólag a benti, elszállásolt vendégek számára: a Csillag medencét, a pezsgőmedencét és az eredetileg nudisták által használt ülőmedencét - tájékoztatta az Új Szót Hogenbuch Endre, a Vadas fürdő igazgatója.

A további vízminták kiértékeléséig a többi medence zárva marad, külsős napi strandolókat nem fogadnak.

A vizsgálatok még nem zárultak le

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) pénteken arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy az agyevő amőba (Naegleria fowleri) által okozott fertőzés előfordulásával összefüggésben tízből nyolc mintában előzetesen többféle amőba jelenlétét igazolták. A mintákat június 14-én, szombaton vették a párkányi Vadas strandfürdőben.

Egyelőre nem igazolódott be, hogy a kimutatott mikroorganizmusok között van a halálos agyevő amőba is, amely nemrég egy 11 éves fiú halálát okozta, aki korábban a Vadasban volt úszótanfolyamon. Tatiana Červeňová országos tisztifőorvos elmondta: a laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is folynak az előzetes eredmények pontosítása érdekében, vagyis hogy pontosan milyen típusú amőbákról van szó. A később, június 15-én és 16-án vett minták vizsgálata is folyamatban van.