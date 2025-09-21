Ritkaságszámba menő hőség uralkodik az országban.
Több helyen trópusi napot regisztráltak Szlovákiában
Szombaton délután Szlovákia délnyugati területein a csúcshőmérséklet elérte a 30 fokot, ami trópusi napnak minősül. Vasárnap ennél melegebb is lehet, így akár a melegrekord is megdőlhet – tájékoztatott Facebook-oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).
Nemcsak délen, hanem Árván (Orava) és a Szepességben (Spiš) egyaránt kirívó forróságot regisztráltak: egyes helyeken 25 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.
Az SHMÚ szakemberei megjegyezték, hogy a trópusi napok szeptember végén ritkaságnak számítanak, tehát rendkívüli jelenségről van szó.
