Több ezer cigarettát és több száz liter alkoholt foglaltak le vámosok a keleti határon
A vámosok az ország keleti határán ismét jelentős mennyiségű illegális árut lepleztek le. A hét elején a szlovák–ukrán határnál, valamint a magyar határ közelében tartott ellenőrzéseken több ezer csempészett cigarettát és több száz liter alkoholt találtak.
A nagymihályi vámhivatal munkatársai a felsőnémeti határátkelőnél egy személyautó átvizsgálásakor bukkantak az illegális rakományra. A speciális technikát és szolgálati kutyát is bevető vámosok
a jármű kerékjárati íveiben 8 400 illegális cigarettát fedeztek fel. A lefoglalt áru nyomán keletkező vám- és adóhiányt 1 883 euróra becsülték.
Nem sokkal később, az éjszakai órákban, egy, a magyar határról érkező autóbuszt vontak ellenőrzés alá Tiszacsernyőn.
A jármű csomagterében 281 liter alkoholt, 160 darab füstmentes dohányterméket és további 40 szál cigarettát találtak.
Ebben az esetben a vámhiány meghaladta a 3 000 eurót.
