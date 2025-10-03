Több ezer cigarettát és több száz liter alkoholt foglaltak le vámosok a keleti határon

A nagymihályi vámhivatal munkatársai a felsőnémeti határátkelőnél egy személyautó átvizsgálásakor bukkantak az illegális rakományra. A speciális technikát és szolgálati kutyát is bevető vámosok

a jármű kerékjárati íveiben 8 400 illegális cigarettát fedeztek fel. A lefoglalt áru nyomán keletkező vám- és adóhiányt 1 883 euróra becsülték.

Nem sokkal később, az éjszakai órákban, egy, a magyar határról érkező autóbuszt vontak ellenőrzés alá Tiszacsernyőn.

A jármű csomagterében 281 liter alkoholt, 160 darab füstmentes dohányterméket és további 40 szál cigarettát találtak.

Ebben az esetben a vámhiány meghaladta a 3 000 eurót.