Tízezrek látogattak naponta Párkányba – véget ért a 477. Simon–Júda vásár (FOTÓK)

Tízezrek látogattak naponta Párkányba – véget ért a 477. Simon–Júda vásár
Buchlovics Péter felvétele

Magyarországról, Lengyelországból és Romániából is érkeztek árusok a vásárra.

Hatszáz árus, köztük négyszáz kézműves és naponta több tízezer látogató. Vasárnap délután háromkor hivatalosan is véget ért Párkányban az idei Simon–Júda, de a városközpont hétfő éjfélig még zárva lesz a forgalom elől.

A vásár legerősebb napja kétségtelenül a szombati volt, amikor még este kilenckor is jókora tömeg hömpölygött a Fő utcán és a hozzá tartozó utcákon is. Annak ellenére, hogy csütörtöktől vasárnapig nem volt kifejezetten napfényes, remek az idő, naponta több tízezer látogató, vevő érkezett a Simon–Júdára. 

Tornyosi István, a városháza szakelőadója, a vásár főbiztosa lapunknak arról számolt be, hogy idén hatszáz árus, köztük négyszáz kézműves kínálta portékáját a standokon. Az osztályvezető szerint bevált a szombati ingyenes ingajárat is: autóbuszok szállították az embereket az ipari park parkolójából a stadion parkolójához, a városközpontba. 

„Ez jó ötletnek bizonyult, mert az ingajárattal körülbelül kétszáz autót tudtunk kiváltani, azaz körülbelül ennyi autóval enyhült a városközponti zsúfoltság” 

– mondta a szakelőadó.

 A vásárban volt, aki a pénztárcáját és a személyes okmányait is elvesztette, ám a becsületes megtalálónak köszönhetően a tárcát és az iratait átvehette a városházán. Akadt, aki az idősebb hozzátartozójáért ment el a városházára, mert nem találták egymást a tömegben. Komolyabb bűncselekmény szerencsére nem történt, egy elektroüzlet kirakatát viszont betörték. 

A Simon–Júdán a körhinták, körhinták és hasonló attrakciók is késő estig üzemeltek, aki akart, a Duna-parti óriáskerékre is felülhetett. A lacikonyhákban finomabbnál finomabb ételeket kínáltak, még sült kismalacot is árultak. Érdekes volt az ún. zöldségszobrászat is, a városháza borszigeténél, a korzón pedig idén négy borász borait kóstolhatták a vásározók. Bár az árak nem voltak éppen alacsonyak, vásárfia nélkül szinte senki sem tért haza az idei Simon–Júdáról. 

Az Új Szó sátránál is sokan álltak meg szombaton, olvasók és régi ismerősök egyaránt. A Simon–Júdán akkora tömeg volt, hogy az összes áruházlánc parkolója betelt, és minden lehetséges parkolóhely is; még autóbuszokkal is érkeztek látogatók. 

Viszontlátásra jövőre, a 478. Simon–Júdán!

Szombati csúcs a Simon-Júdán – lapunk munkatársai is várják az olvasókat (GALÉRIA)

