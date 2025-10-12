Tízezrek látogattak naponta Párkányba – véget ért a 477. Simon–Júda vásár (FOTÓK)

A vásárban volt, aki a pénztárcáját és a személyes okmányait is elvesztette, ám a becsületes megtalálónak köszönhetően a tárcát és az iratait átvehette a városházán. Akadt, aki az idősebb hozzátartozójáért ment el a városházára, mert nem találták egymást a tömegben. Komolyabb bűncselekmény szerencsére nem történt, egy elektroüzlet kirakatát viszont betörték.

A Simon–Júdán a körhinták, körhinták és hasonló attrakciók is késő estig üzemeltek, aki akart, a Duna-parti óriáskerékre is felülhetett. A lacikonyhákban finomabbnál finomabb ételeket kínáltak, még sült kismalacot is árultak. Érdekes volt az ún. zöldségszobrászat is, a városháza borszigeténél, a korzón pedig idén négy borász borait kóstolhatták a vásározók. Bár az árak nem voltak éppen alacsonyak, vásárfia nélkül szinte senki sem tért haza az idei Simon–Júdáról.

Az Új Szó sátránál is sokan álltak meg szombaton, olvasók és régi ismerősök egyaránt. A Simon–Júdán akkora tömeg volt, hogy az összes áruházlánc parkolója betelt, és minden lehetséges parkolóhely is; még autóbuszokkal is érkeztek látogatók.

Viszontlátásra jövőre, a 478. Simon–Júdán!