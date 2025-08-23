Régió

Tíz új párt alakulhat Szlovákiában

parlament kk
TASR-felvétel
Jelenleg 54 aktív politikai párt működik az országban.

Szlovákiában jelenleg tíz új politikai párt van alakulóban – tájékoztatott a belügyminisztérium.

Az alakuló pártok között van

a Jilo, a Jednotní Slovania, a Farmárske hnutie, a Dunaj, a Košické hnutie 2030, a Spoločnosť Slovensko, a Právo na pravdu, a Roma Východ, a Spoločný Cieľ és a Východné pobrežie.

A belügyi tárca honlapján elérhető nyilvántartás szerint jelenleg 54 aktív politikai párt működik az országban, több mint száz pedig felszámolás alatt van.

Egy új párt alapításához a kezdeményezőknek legalább tízezer aláírást kell összegyűjteniük, majd benyújtaniuk a minisztériumba, ezután pedig kérvényezniük kell a bejegyzést. Amennyiben teljesítik az összes törvényi feltételt, a minisztérium bejegyzi az új szubjektumot.

