Titokzatoskodik a rendőrség a gyanús furgon ügyében

Dunaszerdahely/Győr | Január végén nemcsak a Csallóközben, hanem a határ túloldalánisfelbukkanhattak agyanússzemélyek.

Az elmúlt napokban nemcsak a Dunaszerdahelyi járásban, hanem Győr környékén is megjelenhetett az a furgon, amelybe ismeretlenek gyerekeket próbálnak becsábítani. A Nagyszombat Megyei Rendőrfőkapitányság arról, hogy Felsőpatonyban két ismeretlen férfi felajánlotta egy kisfiúnak, hogy sötét furgonjukkal hazaviszik, amikor a gyerek nem fogadta el az ajánlatot, cukorkával kínálták.



A rendőrség közölte, hogy együttműködnek az iskolával, és értesítették a dunaszerdahelyi és a galántai járásbeli iskolákat. Azóta máshol is látni vélték a furgont, állítólag Ekecsen is hasonló eset történt, legutóbb pedig Csallóköznádasdról jelentettek gyanúsanviselkedő személyt. A Paraméter hírportál értesülései szerint a faluban egy lévai rendszámú autót láttak, amely egy sétáló kislány mellett elhaladva hirtelen letért a mellékutcába, egy férfi kiszállt belőle, de amikor meglátta a kislány szüleit, visszaült az autóba, és elhajtott. Mária Linkešová, a rendőrség szóvivője közölte, tovább vizsgálják az ügyeket, több intézkedést is hoztak, ezekről azonban nem tájékoztatnak.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya kérdésünkre megerősítette, hogy a határ túloldalán is hasonló ügyet vizsgál a rendőrség. „Január 30-án délután érkezett állampolgári bejelentés a rendőrségre. A GyőriRendőrkapitányság haladéktalanul megkezdte az esemény körülményeinek tisztázását, ha bűncselekményre utaló körülményt tár fel a vizsgálat, akkor a rendőrség nyomozást indít az ügyben” – közölte a sajtóosztály. Bővebb tájékoztatást a győri esetről sem ad a rendőrség.