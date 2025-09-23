Tindézserek brutális támadása után hunyt el egy 39 éves férfi Aranyosmaróton

Régió

Szombat éjjel tragédia rázta meg a nyugat-szlovákiai Aranyosmarót (Zlaté Moravce) városát. Egy 39 éves férfit, Martint, tinédzserek támadták meg egy helyi üzletlánc előtt.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 16 éves fiatal többször ököllel fejbe ütötte Martint, majd a földre került férfi elvesztette eszméletét. Bár a sérültet kórházba szállították, néhány nappal később életét vesztette.
A férfi barátnője a TV JOJ-nak nyilatkozott a szörnyű eseményekről. Elmondása szerint az eset egy ártatlan vásárlással indult, majd a bolt előtt szóváltás alakult ki egy fiatalokból álló társasággal. „Martin csak megvédett, mert az egyik fiú beszólt nekem. Amikor kimentünk, követtek minket, és öt alkalommal fejbe vágta őt. Martin összeesett és három percig nem tért magához” – idézte fel a nő.
A sérülései miatt kórházba került férfi lábtörést is szenvedett. A televízió értesülése szerint azonban közvetlen halálát nem a bántalmazás okozta, hanem szívmegállás, amelyben szerepet játszhattak egészségügyi problémái, például a magas vérnyomás. A hivatalos orvosi jelentés ugyanakkor még nem készült el, így a pontos okot egyelőre nem erősítették meg sem a kórház, sem a rendőrség.
A rendőrség megerősítette, hogy azonosították a gyanúsítottakat, és eljárás indult ellenük. „A 39 éves férfi néhány napos kórházi kezelés után hunyt el. Egy konkrét személlyel szemben már eljárást indítottunk, a nyomozás továbbra is folyamatban van” – közölték.
