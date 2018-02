Tiltakoznak a lakosok a fakivágás ellen Komáromban

Ifjúságfalva | Tiltakoznak a lakosok a komáromi járásbeli Kissziget településrész melletti Öreg-erdőben található fekete diófák kivágása ellen.

A petíciós íveket Bazsó László, a petíciós bizottság elnöke az önkormányzati ülés előtt adta át Gönczöl Gabriella polgármesternek. A fakivágás tényén kívül az sem tetszik a polgároknak, hogy az értékes keményfát az erdőgazda, Peter Orémusz testvérének cége, az Orémusz Kft. vásárolhatta meg.

Kulturális örökség

A petíció megfogalmazói szerint a fakivágás érzékeny kérdés, az Öreg-erdőt kulturális örökségük részének tekintik, amelynek erkölcsi értéke jóval több, mint csupán a faanyag értéke. Az ülésen megjelent lakosok arra mutattak rá, hogy meglátásuk szerint nemcsak a beteg, kiszáradt fákat vágják ki, hanem egészségeseket is, nagy munkagépekkel dolgoznak, amelyek tönkreteszik az utat, és a vágás során kidőlt fák kárt tettek a környező egyedekben is. Állításaikkal Peter Orémusz nem értett egyet, szerinte szükség volt a fakivágásra, elöregedett erdőrészről van szó, és a letöredező ágak már veszélyt jelentettek az az erdőben sétálókra. Elhangzott: a fakivágás összhangban van a község 10 évre szóló erdőgazdálkodási tervével, és a járási hivatal illetékes szakosztálya is megerősítette: mielőbb el kell távolítani a kiszáradt fákat.

Nem tarvágás, fiatalítás

„A fekete dió élettartama 90–100 év, ezek a fák elérték ezt a kort, elhaltak, kiszáradtak, legfeljebb 5-6 darab lehet a kivágottak közt, amelyikre ez nem érvényes – magyarázta az erdőgazda. – Tény, hogy most nagyon rosszul néz ki a helyszín, a sáros talajban a gépek mély nyomokat hagytak, el kell még távolítani a vékonyabb gallyakat is, de meg kell nézni egy-két év múlva, amikor a kihullott magokból és a hajtásokból növekedésnek indulnak az új fácskák. Nem tarvágásról, fiatalításról van szó, összhangban az idevágó törvényekkel.” Gönczöl Gabriella arra is emlékeztetett, hogy a fakivágás előtt környezetvédelmi szakbizottságot hoztak létre, amelynek az erdőgazdán és képviselőkön kívül több kisszigeti lakos, köztük Bazsó László is tagja volt, akik helyszíni szemlét is tartottak. Bazsó László azt mondta, a helyszíni szemlén nem arról volt szó, hogy 70 fát ki fognak vágni, akkor 5-6 kiszáradt fát néztek csak meg.

Az erdőgazda testvére

A petíciós bizottság elnöke furcsának találta azt is, hogy éppen az erdőgazda testvérének cége vásárolhatta meg az értékes faanyagot. Turčan Tivadar helyi lakos szintén nehezményezte, hogy míg a falu eladja a kemény, értékes fát, ő 80–90 kilométerről kénytelen beszerezni. „Hivatalos versenytárgyaláson hirdettük meg a faeladást, amelyre három cégtől érkezett zárt borítékban ajánlat, és az Orémusz Kft. kínálta a legmagasabb, 5430 eurós árat – mondta a polgármester. – Az adásvételi szerződésbe azt is belefoglaltuk, hogy a cég az általa kitermelt fából a lakosság részére megvételre felajánlható tűzifát 1 méter hosszúságú rönkökre szabdalja. És a szerződés része a terep helyreállítása is.” A kisszigetiek számára azért is neuralgikus pont a fa, mivel ott nincs gázvezeték, ezért a legtöbben fával fűtenek.

2014-től a falu gondozza

A polgármester az előzményekről szólva arról tájékoztatta lapunkat, hogy a falu tulajdonában lévő 24,11 hektárnyi erdőt 2013 végéig az állami erdészet bérelte a községtől évi 3199 koronáért (106 euró). 2010-ben az Öreg-erdőben 1,53 hektáron tarvágást végzetek, ami ugyan összhangban volt az akkori erdőgazdálkodási tervvel, de a lakosok komoly tiltakozását váltotta ki. Ezért is döntött úgy a falu vezetése, hogy a bérleti idő letelte után – erdőgazda szakmai felügyeletével – maga gondozza az erdőt. Az erdő tisztításából származó fát a lakosok vehetik meg tűzifának, amire előtte nem volt lehetőségük. Aukción viszont a falu nem értékesítheti a fát, mert nem vállalkozásként működteti az erdőt.