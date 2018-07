Tiltakoznak a galántaiak a választások szervezése miatt

Galánta | A képviselők legutóbbi ülésükön elfogadták azt az általános érvényű rendeletet, amelynek értelmében a novemberi választásokon csak a városrészek jelöltjeire szavazhatnának a Kolónia városrészben élők, akik többsége a központból költözött az új lakónegyedbe.

A képviselők a törvény értelmében tárgyaltak a testület létszámáról, valamint a választási körzetekről. Galántán a következő választási ciklusban is tizenkilenc képviselő alkotja majd az önkormányzatot. A választókörzetek számán sem változtattak a képviselők, továbbra is három választókörzetben adhatják le voksukat a lakosok, de módosult az egyes körzetekbe tartozó utcák listája. Bíró László javaslata értelmében Kolónia városrész lakosai a másodikból a harmadik választókörzetbe kerültek. A képviselő azzal indokolta a módosítást, hogy nem arányosan osztódtak szét a lakosok az egyes választókörzetek között. A módosításnak köszönhetően mindkét körzetben hasonló számú, 700-800 szavazattal juthat be egy képviselőjelölt az önkormányzatba. A képviselők jóváhagyták a módosító javaslatot, a városrészek lakosai azonban más véleményen vannak, és Marta Vajdová képviselő aláírásgyűjtést indított a határozat ellen. Már leadták a mintegy 400 aláírást tartalmazó petíciót a városi hivatalban. Peter Paška polgármester kijelentette, nem írja alá az általános érvényű rendeletet, és a képviselők a nyári rendkívüli ülésen újra tárgyalnak a beadványról. „A nyári rendkívüli ülésen orvosolhatjuk a problémát. Remélem, előtte sikerül párbeszédet folytatnunk a témáról és nem egyedül dönt majd a kérdésben az MKP, hanem a többieket is meghallgatják” – nyilatkozta a polgármester.

Várhatóan még ebben a hónapban, vagy augusztusban tárgyalhat újra a képviselő-testület a rendeletről.