Tilalmi időszakban, engedély nélkül lőtt ki egy őzet – autója csomagtartójában találták meg a vadat

Az állatot egy magyarlakta község határában lőtte ki.

Engedély nélküli vadászat miatt indított eljárást a környezetvédelmi rendőrség egy 27 éves lőcsei férfi ellen, aki a gyanú szerint 2024 végén elejtett egy őzet Ipolyszakállos határában.

A férfi tilalmi időszakban lőtte ki az őzet, majd magával vitte a tetemet. Hazafelé azonban rendőri ellenőrzésbe ütközött, és az állatot megtalálták autója csomagtartójában. A vad társadalmi értékét 2040 euróban, a vadászati társaságnak okozott kárt közel 140 euróban állapították meg.

Az ügyészség végül egyezséget kötött a férfival és a károsultakkal, amelynek értelmében a férfi megtéríti a 2040 eurós kárt – tájékoztatott Peter Habara, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának munkatársa. 

orvvadászat
