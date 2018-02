Teherautó borult a sínekre – összeomlott a vasúti közlekedés

Vágbeszterce | Jelentős késéssel közlekednek a vonatok a Pozsony–Kassa északi fővonalon.

Ma tíz óra előtt egy teherautó lefutott az útról és a sínekre zuhant Vágbeszterce és Puhó között. Az autó sóderrel volt megrakva, a rakomány a másik sínpárra borult, ezért egy időre azt is le kellett zárni. Az utasokat autóbuszokkal szállítják. A másik vágányon nem sokkal ezelőtt újraindult a közlekedés, de csak 10 kilométer/órás sebességgel mehetnek át a szakaszon a szerelvények. Viszont a nap folyamán ezt a sínpárt is többször le fogják zárni, hogy megtisztítsák a sódertől, illetve kiemeljék a teherautót.

Egész nap késésekre kell számítani, és ez a többi vonalon közlekedő szerelvények indítását is befolyásolja.

Mivel a baleset egy vasúti csomópont közelében történt, a Csehországba tartó vonatok is késnek.

A teherautó sofőrjét kórházba szállították, állapota nem életveszélyes. Azt még vizsgálják, miért következett be a baleset. (SITA, TASR)